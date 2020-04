El GEM inicia mesas de negocios con The Home Depot México

Abre por primera vez, la firma, sus estantes para productos hechos en suelo estatal.



Toluca, Estado de México, 13 de marzo de 2020. Con el propósito de ampliar las oportunidades para que empresas mexiquenses se conviertan en proveedoras de grandes firmas comerciales, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) impulsó la realización de mesas de negocios con la firma The Home Depot México.



Al encabezar la apertura de las negociaciones, el titular de la Sedeco, Enrique Jacob Rocha, reconoció el esfuerzo, único en su tipo, en donde por ser la primera vez, la firma de suplementos para el hogar, materiales para la remodelación, construcción, jardinería y línea blanca, abre sus estantes para productos hechos en suelo estatal.



Luego de agradecer y reconocer el apoyo de The Home Depot México, representado por Gerardo Antonio Farías Alejo, Gerente global de abastecimiento, el Secretario destacó que el esfuerzo materializado, deriva del compromiso asumido, de manera conjunta, en enero de este año.



Esto permitirá a empresas mexiquenses, aprovechar la plataforma de comercialización con que cuenta la firma, para proyectar sus negocios y llevarlos a las 16 tiendas que existen en el Estado de México, considerada como la entidad con el mayor número de sitios comercializadores de esta firma comercial.



Aseguró que, de las 80 empresas participantes en la primera etapa fueron seleccionadas 25 de ellas, de las cuales 20 son mexiquenses. Las microempresas que formarán parte de su proveeduría también contarán con acompañamiento y asesoría para facilitar su desarrollo.



También resaltó que es una gran oportunidad para productores estatales quienes tienen mucho talento, pero que requieren de vinculación, apoyo, impulso y conexión, para potenciar su crecimiento.



Por ello, agregó que a través de la Red Empresarial Mexiquense se vinculará a emprendedores con programas y servicios existentes en el sector público y privado, a través de 63 puntos de atención, un nodo central, 20 caravanas itinerantes y una plataforma en línea.



Reiteró que es una prioridad para el Gobernador Alfredo Del Mazo, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para que crezcan, logren mayor proyección, mejoren y tengan éxito.



Apuntó que, en las mesas de negocios con The Home Depot México, el Gobierno del Estado de México otorga su aprobación para que varios empresarios mexiquenses muestren sus productos a personal directivo de la firma, garantizando que cuentan con la calidad suficiente para ser comercializados en los estantes de la multinacional.