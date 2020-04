El GEM invita a disfrutar del programa cultural para este fin de semana largo

Hay actividades programadas en diversos municipios para pasear y conocer la entidad mexiquense.



Toluca, Estado de México, 12 de marzo de 2020. El próximo fin de semana largo será una ocasión ideal para disfrutar de las actividades y exposiciones que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura estatal, ha preparado para la comunidad mexiquense.



El viernes 13, en el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense habrá dos funciones de la obra ganadora del Programa Nacional de Teatro Escolar 2019-2020, "Volver a la guerra", a cargo de la Compañía Astillero Teatro, a las 10:00 y 13:00 horas.



En la Cineteca Mexiquense, ubicada en el mismo Centro Cultural, se proyectarán películas que forman parte del Ciclo Quentin Tarantino: Jackie Brown, el viernes a las 20:40 horas; el sábado 14, Tiempos violentos, a las 19:45 horas, y el domingo 15, Los ocho más odiados, a las 18:10 horas.



Para la comunidad infantil se exhibirán las cintas Fixies: amigos secretos y Rápido y peludo, el sábado 14 y el domingo 15, respectivamente, ambas a las 12:30 horas. Otras películas que estarán presentes son Mi último amigo, del director brasileño Héctor Babenco, La Montaña, filme de Estados Unidos, Love me not, de Luis Miñarro, y las producciones mexicanas Familia de media noche, de Luke Lorentzen, y Rencor tatuado, de Julián Hernández.



Este Centro Cultural ofrece una visita por el recién inaugurado Museo Hacienda La Pila, ubicado en un inmueble del siglo XIX, el cual muestra el encanto y la vida de aquella época.



Además el domingo 15 organizan el programa Domingos Culturales que traerá la narración oral escénica de Guita Cuentacuentos, en el Auditorio del Museo de Arte Moderno.



Los visitantes pueden aprovechar los talleres que ofrecen en el exterior del Museo de Antropología e Historia y, por una mínima cuota, realizar figuras de cuentas de plástico, pintar en cerámica o aprender a hacer chocolate artesanal.



Recién inaugurada en el Museo de la Acuarela, la exposición colectiva ’5 Visiones’ presenta el color del México cotidiano a través de las obras de Huáscar Taborga, Octavio Arizmendi, Moisés Medrano, Gerardo Arizmendi y Thalía Rangel. Visítala de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 15:00 horas.



El Museo de Bellas Artes ofrece la exposición ’Pluralidad. Obras selectas de las colecciones de Hacienda’, además de obras de grandes artistas plásticos como Fernando Castro Pacheco, Mathías Goeritz, Antonio Rodríguez Luna, Guillermo Mayorga, Rosendo Soto, Raúl Anguiano, José Chávez Morado y Juan Olaguíbel, entre muchos más. El recorrido es gratuito, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas.



Las salas de la Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario albergan las exposiciones ’Multiversos de papel’ y ’Viento a favor. Mujeres artistas en el Estado de México’, con estas muestras se inauguró esta nueva Galería que ofrece también la compra de algunas de estas piezas.



Este recinto está abierto de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas; la entrada es gratuita.



Para los amantes de la música clásica habrá dos conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), en los que presentará Carlota, de Arturo Rodríguez, y la Sinfonía No. 7 Leningrado, de Shostakovich.



Además, estarán dirigidos por el Maestro Iván López Reynoso, considerado una de las batutas más importantes de nuestro país.



La cita para la primera presentación de la OSEM es el viernes 13 de marzo, a las 20:00 horas, en la Sala de conciertos ’Felipe Villanueva’, ubicada en Toluca, con costos de entradas de 45 pesos estudiantes y adultos mayores, 75 pesos zona general y 120 pesos palcos.



El segundo concierto es el domingo 15 de marzo, a las 12:30 horas, en el Teatro Javier Barros Sierra de la FES Acatlán, en Naucalpan, con entrada libre.



Por su parte, la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) también ofrecerá dos conciertos, uno el sábado a las 13:00 horas, en la Sala ’Silvestre Revueltas’, del Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, así como el domingo a las 12:30 horas, en la Sala de Conciertos ’Elisa Carrillo’, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco.



El Centro Cultural Edoméx, ubicado en el municipio de Ocoyoacac, invita al concierto que ejecutarán los alumnos del Taller de Violín, el viernes 13 de marzo, a las 17:00 horas.



De igual manera, ofrecerá una Feria de Creatividad, el sábado 14 de marzo, a partir de las 12:00 horas, que incluye una muestra artesanal, danza prehispánica y una muestra gastronómica con platillos típicos de aquella región.



Al norte de la entidad, el Centro Cultural Edoméx Atlacomulco ofrecerá, de manera gratuita, una representación teatral titulada Quinto Sol, a cargo de Laloco y sus Alebrijes. La cita es el viernes 13 de marzo, a las 12:00 horas, en Plaza de la Constitución No. 1, en el centro de este municipio.