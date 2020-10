El GEM invita a formar parte de un proyecto deportivo integral e incluyente

Alistan actividades deportivas para personas de todas las edades, con todas las medidas sanitarias.



Toluca, Estado de México, 22 de octubre de 2020. Para ofrecer espacios en mejores condiciones para la práctica de alguna actividad física, en beneficio de las y los mexiquenses, se desarrolla un proyecto deportivo integral e incluyente en las instalaciones del Parque Metropolitano Bicentenario de la capital mexiquense.



Así lo refirió Máximo Quintana Haddad, Director General de Cultura Física y Deporte, quien aseguró que buscan fortalecer el enfoque con el que cuenta el lugar, para facilitar y promover la práctica del deporte y la recreación entre las niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad, adultos y adultos mayores.



’Es un espacio fantástico que tiene áreas deportivas en excelentes condiciones, si bien ya se venía trabajando el deporte desde hace algunos años en este parque, ahora será a través de un proyecto integral, ambicioso e interesante que podrán aprovechar las personas del Valle de Toluca y los usuarios de este parque.



’Las actividades que se tenían se van a mantener y se van a ampliar, podrán practicar atletas de deporte adaptado, personas con discapacidad y deporte convencional, habrá gimnasia, taekwondo, break dance, yoga, ajedrez, activación física general, tenis de mesa, tai chi, box, luchas asociadas, levantamiento de pesas.



’Aprovecharemos las canchas que tenemos ahí para hacer futbol 7, patines sobre ruedas y Wushu. En deporte adaptado, para-danza deportiva, para-tenis de mesa para-gimnasia, futbol adaptado’, comentó.



Quintana Haddad aseguró que la inclusión social es parte importante para dar alternativas a las personas con discapacidad para hacer deporte y, en general, para la población, más ahora en tiempos de confinamiento y pandemia.



’Es de gran importancia fomentar la actividad física en el marco de esta pandemia, ya que las personas con riesgo están relacionadas con enfermedades que se pueden prevenir a través de la actividad física, del deporte y de una vida sana que es lo que queremos promover y que se empieza desde que somos niños’, señaló.



El Parque Metropolitano cuenta con una ubicación estratégica, cualidad para ampliar las clases y disciplinas, así como deportes de carácter urbano, lo que se convierte en una oportunidad para quienes puedan asistir; no obstante, las medidas sanitarias son una pieza fundamental para un regreso seguro.



’Las clases se irán dando en el marco de la contingencia sanitaria, pues hay actividades que requieren contacto físico y por la propia naturaleza del deporte tiene espacios cerrados, esos de momento no abrirán.



’Iremos poco a poco, iniciaremos con actividad al aire libre, respetando el semáforo, los límites de capacidad de personas, la sana distancia y procurando todas las medidas de prevención y empezando con actividades al 30 por ciento y en horarios restringidos’, expresó.



Es por ello que se invita a las y los interesados a revisar las redes sociales de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, en Facebook @CUFIDE.Edomex, en Twitter @CUFIDE_Edomex, o bien al teléfono 722-167-8040.



’Invitamos a la población mexiquense a hacer deporte, en el Estado de México, no se necesita más que voluntad, el Edoméx es privilegiado en cuanto a infraestructura deportiva, prácticamente en todas las regiones y municipios hay un espacio; hoy más que nunca la obesidad se convierte en un enemigo a vencer’, finalizó Quintana Haddad.