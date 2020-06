El GEM orienta a comunidad empresarial acerca del regreso seguro de las actividades

Deben atender las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas, gel desinfectante y lavado frecuente de manos.



Toluca, Estado de México, 17 de junio de 2020. Con el propósito de apoyar a la comunidad emprendedora y empresarial del territorio mexiquense, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), dio a conocer una serie de medidas sanitarias necesarias para garantizar el regreso seguro a las actividades.



Con apoyo de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), orientaron a las y los dueños de Unidades Económicas (UE) domiciliados a lo largo de los 125 municipios, para acatar la normatividad sanitaria que garantice la salud de trabajadores y consumidores.



Durante el seminario virtual ’Plan de regreso seguro’, impulsado por la Sedeco, a través de la Dirección General de Comercio y el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), la Secretaría destacó la importancia de no hacer gastos innecesarios para la reactivación y respetar las medidas básicas de prevención del contagio.



En su intervención, Carlos Colín Marín y Benjamín Vera Sánchez, Subdirector de Normatividad Sanitaria y Director Jurídico de la Coprisem, respectivamente, destacaron que la apertura será gradual y ordenada, con base en el semáforo estatal que está alineado al semáforo federal, sobre el comportamiento del COVID-19, que puede ser consultado en las páginas coronavirus.gob.mx y salud.edomex.gob.mx.



Explicaron que cada micro, pequeña y mediana empresa (MIPyME), deberá cumplir con el distanciamiento de 1.5 metros de persona a persona, seguir utilizando el equipo de protección personal, ventilación, desinfección frecuente de áreas comunes y, en caso de ser necesario, instalar barreras de separación física.



En el Estado de México, se trabaja para el regreso al entorno laboral seguro, a partir de los lineamientos sanitarios vigentes, entre ellos, lavado frecuente de manos, uso del cubre bocas, dispensador de gel antibacterial y la sana distancia.



Con base en lo anterior, es importante que cada MIPyME lleve a cabo su autoevaluación, para determinar qué le hace falta, implementarlo y, ponerlo en práctica para prevenir cualquier riesgo en la salud de trabajadores y clientes.



Para ello, no es necesario que se contrate algún servicio externo o se emita un documento, pues eso implica un gasto innecesario e injustificado, afirmaron los funcionarios de la Coprisem, al indicar que durante una verificación, el organismo, no solicitará ningún documento que avale la autoevaluación.



Por su parte, el Director General de Comercio, Juan Pedrozo, agradeció la orientación porque ayudará a tener la reapertura de actividades de manera segura a lo largo del territorio mexiquense.



En tanto, la Directora del IME, Anahy Ramírez Vilchis, resaltó la importancia de mantener un acercamiento permanente con el sector empresarial así como respaldarlos con información correcta para la reapertura, a fin de que estén bien informados y puedan consultar los medios oficiales para llevar a cabo todas las medidas de higiene y seguridad.