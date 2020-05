El GEM refuerza operativos para vigilar que transportistas cumplan con medidas publicadas en la gaceta del Gobierno

Anuncia Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, que estas acciones serán permanentes y se intensificarán revisiones.

• Indica que no habrá tolerancia, pues se busca reducir los contagios por COVID-19.



Toluca, Estado de México, 7 de mayo de 2020. Con el objetivo de asegurar un transporte seguro para los mexiquenses que realizan labores imprescindibles, la Secretaría de Movilidad (Semov) reforzó operativos para supervisar que se cumplan con los protocolos preventivos para enfrentar la Fase 3 del COVID-19.



Hasta el momento han realizado 44 operativos, y fueron amonestados 242 operadores de camiones, vagonetas y microbuses por no respetar los lineamientos de sana distancia; en el caso de taxis, la amonestación fue por permitir que más de tres pasajeros viajen en la misma unidad.



La Semov informó que, en coordinación con las autoridades municipales, han sido revisados casi 2 mil 200 vehículos y en estas acciones, las autoridades exhortan a los operadores a seguir utilizando cubrebocas, guantes y sanitizar sus unidades.



Además de que reitera el llamado para que en las unidades de mediana capacidad, los usuarios dejen un asiento libre entre ellos.



La dependencia señaló que los operativos serán permanentes para vigilar que se cumplan las medidas establecidas en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, publicado el 22 de abril.



Dicho documento estipula que como una medida de seguridad y prevención para evitar la propagación del virus que causa el coronavirus, sólo serán tres el número de ocupantes que podrán viajar en el transporte público en la modalidad de individual discrecional (Taxi) y que las unidades de mediana capacidad sólo viajen al 50 por ciento de su capacidad.



El Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, reconoció la participación de las autoridades municipales por sumarse a estos operativos y participar de manera coordinada con las direcciones regionales de Semov en la revisión de unidades de transporte público.



Refirió que por instrucciones del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza no habrá tolerancia para los operadores de transporte público concesionado de mediana capacidad e individual como lo es el servicio de taxi.



’Lo importante en este momento que se presenta el pico de contagios del COVID-19, es disminuir lo antes posible la cifra de enfermos’, comentó Martínez Carbajal.



Reiteró su llamado para que redoblen esfuerzos y mantengan la sana distancia, utilicen cubrebocas, gel antibacterial y sigan sanitizando las unidades en estos días que serán los más complicados de esta pandemia.