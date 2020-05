El GEM reitera a ciudadanos que es fundamental quedarse en casa ante número de contagios por COVID-19

Llama a continuar con las medidas de prevención, higiene y confinamiento.



Toluca, Estado de México, 29 de mayo de 2020. Al subrayar que las condiciones en el Estado de México obligan a continuar con las restricciones del semáforo rojo, ante el número de contagios por COVID-19, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, llamó a la ciudadanía, para que, en conjunto con los 125 Presidentes municipales, continúen con las medidas de salud y confinamiento.



Lo anterior dado que las condiciones en la entidad aún no son las óptimas para el regreso a las actividades no esenciales, por lo que será fundamental mantenerse en casa.



En consonancia con el exhorto del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, en el sentido de que la contingencia aún no termina y que el regreso seguro a las diversas actividades depende de todas y todos, Ozuna Rivero advirtió que las condiciones no son las más adecuadas para el regreso el próximo 1 de junio.



De igual forma, urgió a todos los sectores de la población a seguir el resguardo en los hogares de forma consciente, para evitar el incremento del número de contagios, cuya repercusión sería notoria en aproximadamente 15 días, de acuerdo con los síntomas que registra cada persona.



’Es momento de cuidar de nosotros y de nuestras familias, y permanecer en casa el mayor tiempo posible’, agregó.



Este llamado se ha extendido en las redes sociales, donde el funcionario ha solicitado a la población que siga los protocolos sanitarios y los cuidados correspondientes, pues permanecer en casa es fundamental para un regreso seguro.



’Debido a que el semáforo rojo indica el mayor número de contagios, es muy importante que te quedes en casa, así podremos evitar contagios. Por el bien de todos continúa con las medidas de prevención’, "Mantente alerta, estamos en el pico más alto de contagios por lo que es necesario reforzar todas las medidas de sana distancia, no olvides lavar tu manos con frecuencia, usar cubrebocas y evitar salir de casa’, "Recuerda que seguimos en fase roja, sólo las actividades esenciales pueden continuar, #QuédateEnCasa con tu familia’, son algunos de los mensajes y alertas que ha hecho Ozuna Rivero y la propia Secretaría General de Gobierno mexiquense al respecto.



Asimismo, dijo que un aliado en este confinamiento ha sido la tecnología e Internet. "Ayúdate de la tecnología para seguir en contacto con tus familiares y amigos, juntos en la distancia podremos salir adelante", se lee en sus redes sociales.



A quienes por situaciones comprensibles tanto de salud como económicas tienen que salir a trabajar, insistió en hacerlo con las medidas de prevención necesarias, como el uso de cubrebocas, lavarse las manos por 20 segundos y utilizar el estornudo de etiqueta, entre otras, para, con ello, disminuir los riesgos de contagio.