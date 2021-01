El GEM trabaja en combate de incendios forestales en Región Izta-Popo

Pide Gobierno mexiquense a la población se mantenga alejada del incendio para no poner en riesgo su integridad ni la de los brigadistas que trabajan en el lugar.



Tlalmanalco, Estado de México, 2 de enero de 2021. Ante el incendio forestal en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, a la altura del ejido de Tlalmanalco, considerado como superficial, el Gobierno del Estado de México trabaja con una brigada de 100 combatientes.



El incidente se detectó cerca de las 13:00 horas del 1 de enero de 2021, por la brigada 811 de Probosque, ubicada en Amecameca, a la altura del ejido Tlalmanalco, que por la dirección y fuerza del viento, se extendió a la zona alta del Iztaccíhuatl, donde al momento se encuentra activo a la altura de dicho parque.



Por medio de la Secretaría del Campo, la Protectora de Bosques (Probosque), trabaja junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal del Estado de México y de Puebla, (Conafor), personal del Gobierno de la Ciudad de México y de la Asociación Civil de Reforestadores de la zona en el control y liquidación del incendio forestal activo.



Dicho incidente es considerado hasta el momento superficial, es decir, que se propaga por tierra, en su mayoría por zona de pastizales, por lo que las afectaciones se podrán evaluar una vez concluidos los trabajos combatientes.



El Gobierno mexiquense pide a la población que se mantenga alejada del incendio para no poner en riesgo su vida ni la de quienes ya se encuentran laborando en el lugar.



Cabe señalar que, por la actividad volcánica, es un área restringida a vuelos, por lo que no ha sido posible contar con el apoyo del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos, que forman parte de los Servicios de Emergencia del Estado de México.