El GEM vincula a MIPYMES y consumidores locales en esta contingencia sanitaria

Facilita Sedeco ventas de micro negocios, registrándose en el portal https://bit.ly/2XHqX0s.



Toluca, Estado de México, 15 de junio de 2020. Hace un mes, para compensar la caída en sus ventas, Gerd Cortez Pulido, recurrió a inscribirse y formar parte de la estrategia de #YoConsumoLocal vía WhatsApp, en donde empresarios promueven sus productos y se les vincula con sus clientes potenciales de la zona más cercana.



’Como a la semana, una persona me llamó por teléfono y me dijo que me ubicó por lo de la plataforma. Yo vendo chicharrón, queso de puerco, obispo, longaniza, rellena y grasitas para hacer quesadillas’, comentó Cortez Pulido.



El acceso a la aplicación es una iniciativa que fomentan la Dirección de Comercio y el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), y con ella, el dueño de ’Derivados de Cerdo Vicky’ logró, de manera paulatina, atender a sus clientes y hacerse de otros nuevos.



Cabe mencionar que los interesados en registrarse para vender por WhatsApp, deben acceder a la dirección https://bit.ly/2XHqX0s para obtener una clave de registro y formar parte del catálogo de productos, comercios y servicios de la localidad.



También pueden ingresar al portal de la Sedeco https://desarrolloeconomico.edomex.gob.mx/ para ser de las personas beneficiadas.



Cortez Pulido recordó que por la baja en sus ventas se vio en la necesidad de buscar otras alternativas para llegar a los consumidores, por lo que el paso inmediato fue inscribirse, acceder a @SedecoEdomex, dejar los datos del negocio y con ello tener acceso a la promoción vía redes sociales.



En su negocio también ofrece tamales de obispo, tompiate, manteca, de excelente calidad y cuenta con precios especiales a restaurantes y mayoristas.



Ubicado en al interior del Mercado Morelos, en la avenida Venustiano Carranza, de Toluca, indicó que haciendo uso de la tecnología sus clientes pueden contactarlo y de manera inmediata atenderá las peticiones.



Cabe mencionar que la Sedeco mantiene firme el seguimiento a la instrucción del Gobernador Alfredo Del Mazo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) mexiquenses que operan en el territorio mexiquense a fin de que crezcan y fortalezcan sus actividades.



’Cuando empezó todo lo de la pandemia, como se redujo mucho el consumo de los que vinieron aquí al mercado, tuvimos que aplicar nuevas técnicas de llegar a la gente, una de ésas fue abrir una página en Facebook y, después promocionando en los diferentes grupos que hay en las redes sociales, pero la plataforma sí da difusión, sí es buena’, finalizó Gerd Cortez Pulido.