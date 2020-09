El GEM y The Hispanic Retail Chambers of Commerce suman esfuerzos para abrir Mercado de Estados Unidos a PYMES Mexiquenses

Colaboran para colocar productos en más de 60 cadenas comerciales y más de 2 mil 500 puntos de venta.



Toluca, Estado de México, 30 de septiembre de 2020. Para seguir respaldando a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexiquenses, a fin de que inicien, incrementen y diversifiquen sus ventas de exportación en Estados Unidos de América, el Gobierno estatal sumó esfuerzos con The Hispanic Retail Chamber of Commerce (HRCOC), con el propósito de impulsar a este sector productivo y contribuir en su dinamismo.



A través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), representada por su titular, Enrique Jacob Rocha, Julio Ibáñez, Presidente de la HRCOC, y Alejandro Goldberg, Director de la Oficina de la Cámara en México, se concretó la colaboración que permitirá a las Pymes, internacionalizarse e integrarse al mercado de Estados Unidos.



En su participación, el Secretario Jacob Rocha reconoció que la Cámara representa la oportunidad de crecimiento para Pymes mexiquenses, pues es una organización importante en el sector comercio al agrupar a más de 60 cadenas comerciales y más de 2 mil 500 puntos de venta.



Precisó que la internacionalización no es sencilla, más bien es un proceso que toma tiempo para prepararse, fortalecer sus capacidades operativas y comerciales, de ahí la relevancia del acercamiento entre el Gobierno estatal y la Cámara, para ayudar con diferentes programas y acciones de acompañamiento en pro del sector productivo mexiquense.



Refirió que el Gobernador Alfredo Del Mazo ha instruido a la Sedeco para impulsar las acciones de capacitación, asesorías, acompañamiento e investigaciones de mercado para acrecentar las oportunidades de negocio internacional de las Pymes, además de hacer esfuerzos integrales para acercarles herramientas, conocimiento y capacidades que les permitan competir y crecer.



En el desarrollo de un webinar, el Presidente de la HRCOC, Julio Ibáñez, reconoció que la organización combina los esfuerzos de sus miembros para brindar servicios en todo el sector retail de Estados Unidos, y ahora está empeñada en incentivar a las Pymes mexiquenses para incrementar o diversificar sus ventas de exportación, a través de la Cámara.



Detalló que la HRCOC promueve el crecimiento de operaciones de las Pymes junto con el Gobierno estatal con programas de capacitación, acompañamiento y conexión con cadenas de supermercados del país del norte, en donde el público consumidor hispano es importante y produce ingresos de miles de millones de dólares al año.



Resaltó que Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo y México es su principal socio comercial, que cuenta con grandes oportunidades para elevar sus ventas.



El evento virtual, en donde asistieron el Subsecretario de Fomento Industrial, Julio Guerrero, y el Director General de Industria, Enrique González, aglutinó a más de 70 participantes de diferentes giros, entre alimentos preparados, como salsas, quesos, botanas, licores, además de diseño, ingeniería, limpieza y de cuidado personal, interesadas en colocar sus productos en nuevos estantes comerciales.