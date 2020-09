El GEM y UNAM invitan a participar en el tercer festival universitario de cortometraje: Miradas de las Ciudades Mexiquenses’

Piden destacar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS-11) Ciudades y comunidades sostenibles, desde cualquier espacio del Edoméx.

• Anuncian que podrán participar del 7 de septiembre al 30 de octubre, jóvenes de 18 a 35 años inscritos en alguna universidad pública o privada.



Metepec, Estado de México, 8 de septiembre de 2020. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (Seduym), junto con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), invita a los jóvenes de 18 a 35 años de edad a participar en el Tercer Festival Universitario de Cortometraje: Miradas de las Ciudades Mexiquenses.



Este año, la convocatoria está abierta del 7 de septiembre al 30 de octubre, y el tema es ’Vivencias y convivencia con COVID-19 en las Metrópolis’, por lo que los trabajos concursantes deberán destacar aquellas iniciativas y acciones individuales o colectivas que contribuyen a cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS-11), Ciudades y comunidades sostenibles, visto desde cualquier espacio del Estado de México.



La convocatoria del Tercer Festival contempla tres vertientes: Acciones de resiliencia social en el espacio público, Habitabilidad y convivencia familiar y Conectividad y cultura digital.



Los universitarios interesados deberán cumplir con las formas y los documentos solicitados en la convocatoria, la cual se puede consultar en https://seduym.edomex.gob.mx/.



Podrán participar jóvenes de 18 a 35 años de edad, mexicanos y extranjeros, que se encuentren inscritos en universidades públicas o privadas, y la participación puede ser individual o colectiva, incluso, pueden inscribirse hasta dos cortometrajes por participante o colectivo.



La grabación de los cortometrajes será con teléfono móvil y/o tablet, con un tamaño máximo de 450 megabytes en formato mp4, en tanto que las obras deberán tener una duración máxima de cinco minutos, con créditos incluidos.



Los cortometrajes no deben contener material que pueda ser ofensivo o perjudicial para otras personas, deberá ser original e inédito, no pueden aparecer marcas comerciales o servicios que cuenten con registro de derechos de autor, no deben ser presentados o publicados de manera anticipada por ningún medio, o haber participado en otro festival o concurso relacionado.



La presentación y premiación se realizará el 27 de noviembre de 2020, en una modalidad mixta, es decir, presencial y virtual, a través de plataforma Zoom, de acuerdo con las disposiciones de sana distancia y a las indicaciones emitidas por las autoridades de salud.



Los primeros tres lugares recibirán un estímulo económico y se entregará una constancia a todos los concursantes.