El Generacional de España entrevista a Magda Bello, poeta nicaragüense

"𝐿𝑎 𝑝𝑜𝑒𝑠í𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑔𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠ó𝑡𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑑𝑟𝑜, 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑟ó𝑝𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑚𝑎, 𝑦 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡ó 𝑚𝑖 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒"

𝐌𝐚𝐠𝐝𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐨



30 marzo, 2020



’La poesía no quiere adeptos, quiere amantes’ escribió Lorca. Precisamente así me gustaría describir a la persona que tengo el placer de entrevistar. Una verdadera amante de la poesía, de la belleza del lenguaje, del tono poético que trastoca el fondo de aquellos que quieren sentir y ser. Sentir los poemas y volver a ser aquello que fueron. Se trata nada más y nada que menos que de 𝗠𝗮𝗴𝗱𝗮 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗼, 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝗲𝘀í𝗮 𝗥𝘂𝗯é𝗻 𝗗𝗮𝗿í𝗼 𝟮𝟬𝟭𝟴. Nació en Masaya (Nicaragua) el mismo día que Isabel Allende, es decir, el 2 de agosto, pero del año 1976. Es novelista, editora, poeta, ensayista y teóloga.



Cuenta con un sinnúmero de obras publicadas tanto poemarios como ensayos. Entre los que destacan títulos como: 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐚𝐬 (𝟐𝟎𝟏𝟔), 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐲 (𝟐𝟎𝟏𝟕), 𝐓𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐚 𝐡𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫í𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 (𝟐𝟎𝟏𝟕). Además de colaboraciones literarias en libros como 𝐌𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐲 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐲 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠í𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐬𝐧𝐞.. 𝗘𝗻𝘀𝗮𝘆𝗼𝘀: 𝐔𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐚 𝐫𝐮𝐬𝐨 𝐞𝐧 𝐌é𝐱𝐢𝐜𝐨, 𝐕𝐥𝐚𝐝𝐢𝐦𝐢𝐫 𝐌𝐚𝐢𝐚𝐤𝐨𝐯𝐬𝐤𝐢, 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐑𝐮𝐥𝐟𝐨 ❞𝐄𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐦á𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐨𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨❞, entre otros.



Sin embargo, el título que marcaría la carrera literaria de Magda Bello es 𝗡𝗼 𝗵𝗮𝘆 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗱𝗮 𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮, 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝗲𝘀í𝗮 𝗥𝘂𝗯é𝗻 𝗗𝗮𝗿í𝗼 𝟮𝟬𝟭𝟴. Una obra que le proporcionó un impulso a su etapa literaria, ya que dicho galardón es uno de los más laureados dentro del mundo de las letras hispánicas. Ha participado en actos y festivales como El Festival Internacional de Poesía de Granada, Festival de poesía popular de Estelí. Además de haber obtenido reconocimientos a nivel nacional entre los que recalcan: Reconocimiento por el Instituto Nicaragüense de Cultura como destacada escritora Nicaragüense o la Orden Clan Intelectual de Chontales, 2018.



A continuación, desde Madrid (Urgel) para el mundo. Os dejo con la entrevista:



𝗣𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮: ¿𝗤𝘂é 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗶 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮 ’𝗣𝗼𝗲𝘀í𝗮’❓ ¿𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗰𝘂á𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗺𝗽𝗲𝘇𝗮𝘀𝘁𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶𝗿 𝘆 𝗽𝗼𝗿 𝗾𝘂é❓



𝗥𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮: La poesía es una granada que estalla en los sesos y se esconde ruginosa en los sótanos de San Pedro, la necrópolis de Roma, y bajo un cielo que inventó mi madre. En cuanto a cuándo empecé a escribir, mis primeros poemas los escribí en la escuela a los 9 años en 1980. Era la declamadora en la formación de cada lunes.



𝗣: 𝗦𝗶 𝗻𝗼 𝗺𝗲 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗼𝗰𝗼 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗴𝗮𝗻𝗮𝘀𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗲𝘀í𝗮 𝗥𝘂𝗯é𝗻 𝗗𝗮𝗿í𝗼 𝗿𝗼𝗺𝗽𝗶𝘀𝘁𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗹í𝗻𝗲𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗹, 𝘆𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝟲𝟬 𝗮ñ𝗼𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿 𝗻𝗼 𝗴𝗮𝗻𝗮𝗯𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗼 𝗴𝗮𝗹𝗮𝗿𝗱ó𝗻. ¿𝗤𝘂é 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰ó 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗶 𝗴𝗮𝗻𝗮𝗿 𝗲𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗲𝘀𝗲𝗻 𝘁𝘂 𝗽𝗼𝗲𝘀í𝗮 𝗼 𝘁𝘂 𝘁𝗿𝗮𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗼é𝘁𝗶𝗰𝗮 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗻ú𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗶𝗰𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮❓



𝗥: Para mí es un honor representar a la poeta niña, la poeta joven, a la mujer poeta a nivel internacional. Es un logro en nuestra lucha por la equidad, igualdad, derechos y oportunidades en un mundo intelectual machista. En 1958 María Teresa Sánchez, nicaragüense (poeta, narradora y promotora cultural) ganó el Premio Rubén Darío a nivel centroamericano, 60 años después nosotras las mujeres poetas nos alzamos con este galardón. Y con respecto al conocimiento de mi poesía a nivel internacional, te respondo con un verso blanco, corto:



""¡𝐽𝑎𝑚á𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑í 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑗𝑜𝑠!

𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑠𝑛𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠,

𝑑𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑓𝑜𝑛í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑦 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑎𝑠".

(…)

𝑴𝒂𝒈𝒅𝒂 𝑩𝒆𝒍𝒍𝒐. 𝑬𝒎𝒊𝒍𝒚, 2017

𝑯𝒐𝒎𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆 𝒂 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒆𝒕𝒂 𝑬𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑫𝒊𝒄𝒌𝒊𝒏𝒔𝒐𝒏.



𝗣: 𝗘𝘀𝘁𝘂𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗶𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗿𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝗽𝗮ñ𝗮 𝘆 𝘁𝘂𝘀 𝗽𝗼𝗲𝗺𝗮𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗼𝗻𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝘂𝗴𝗮𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗮𝗻 𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗺á𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗟𝗮 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗺é𝗿𝗶𝗰𝗮: ¿𝗤𝘂é 𝘁𝗮𝗹 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮❓ 𝗖𝘂é𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼𝘀 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗮𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝘁𝘂 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮, 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘀𝘁𝗲, 𝘆𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗘𝘀𝗽𝗮ñ𝗮 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮í𝘀𝗲𝘀 𝗺á𝘀 𝗶𝗰ó𝗻𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗳𝗶𝗲𝗿𝗲.



𝗥: Estaba en México cuando me informó el Instituto Nicaragüense de Cultura de una gira poética por España, lo primero que pasó por mi mente fue, Rubén Darío, su estancia y formación literaria en Europa. Mi gira poética fue oficial, me esperaba en el aeropuerto la ministra consejera de la embajada de Nicaragua en España, Lic. Milagros Urbina. Un recorrido intenso por toda España: Madrid, Hospitalet de Llobregat en Barcelona, Silleda en Galicia, Águilas en Murcia y Málaga con recibimientos calurosos por alcaldes, alcaldesas, representantes de cultura, entrevistas a periódicos locales, un recital en Casa de América presentando mi libro la escritora y poeta Gloria Nistal, (Secretaria general del PEN Club Español). Mi gira poética fue acompañada por una representación diplomática conformada por el Dr. Carlos Midence (embajador de Nicaragua en España, escritor y Académico-Catedrático). Cada recital era una experiencia conmovedora para los concurrentes, al escuchar los poemas del libro ganador del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío, 2018 ’No hay pasada a Catarina, poesía en tiempo real’ un poemario que renueva el testimonio en poesía, escrito como un diario poético en medio de la crisis social en mi ciudad, Masaya, en el periodo de abril a julio, 2018. Fueron impresionantes las ovaciones, lágrimas, abrazos del público al terminar cada recital.



𝗣: 𝗗𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗲𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝗼. ¿𝗛𝗮𝘆 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗲 𝘀𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗺á𝘀 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗮 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹, 𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗿, 𝗵𝗮𝘆 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗲 𝘀𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗺á𝘀 𝗼𝗿𝗴𝘂𝗹𝗹𝗼𝘀𝗮 𝘆𝗮 𝘀𝗲𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿á𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹 𝘂 𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮❓



𝗥: El poemario ’Emily’ me remonta al siglo antepasado, ahí conocí a una joven confinada a un buró inglés, aislada del sistema religioso riguroso, la iglesia calvinista de la época, estuvo internada en el seminario de Amherst por un año, pero no quiso continuar. Igual que ella, yo estudié interna por cinco años en un seminario teológico, con la diferencia que culminé mis estudios. Cada poema es dedicado a ella y lo escribí en la soledad de mi aposento, con mucha sensibilidad, misterio y profundidad.



𝗣: ¿𝗖𝗿𝗲𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗻 𝗡𝗶𝗰𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮 𝘀𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗳𝗶𝗿𝗶é𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼𝘀 𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝘀𝘂𝘀 𝗮𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 (𝗹𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗲𝗻𝘀𝗲ñ𝗮𝗻𝘇𝗮) 𝗲𝗹 𝗹𝘂𝗴𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗰𝗲❓ ¿𝗤𝘂é 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗿í𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗷ó𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗲 𝗮𝗰𝗲𝗿𝗾𝘂𝗲𝗻 𝗺á𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮❓



𝗥: El Instituto Nicaragüense de Cultura impulsa actividades, concursos, talleres, promueve a nuevos escritores como también celebra a lo grande a poetas que han dejado un legado en nuestro país y el mundo. Cambiaría cualquier materia por incluir una hora diaria a la lectura ya sea poemarios, novelas, cuentos, en cada aula, así la lectura sería un hábito inducido. Incentivarles a crear sus propias bibliotecas comenzar con un par de libros y con el tiempo enriquecerla.



𝗣: 𝗠𝗲 𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘂𝘀𝘂𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗲𝗻. 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗹𝗹𝗮𝘀 𝘀𝗶 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗻í𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗿 𝘀𝘂𝘀 𝗼𝗯𝗿𝗮𝘀. 𝗗𝗶𝗰𝗸𝗲𝗻𝘀, 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗷𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼, 𝗻𝗼 𝗲𝗺𝗽𝗲𝘇𝗮𝗯𝗮 𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶𝗿 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗻 𝘀𝘂 𝗹𝘂𝗴𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗿𝗲𝗶𝗻𝗮𝘀𝗲 𝘂𝗻 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼. ¿𝗧𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗻í𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶𝗿❓



𝗥: Tengo fascinación por la oscuridad y la mayoría de mi poesía y novelas las he escrito a altas horas de la noche. Antes, beber un té o una copa de vino, no me gusta dar la espalda a las puertas ni a las ventanas. Prefiero observar a que me observen, y en el lugar donde escribo tengo que tener a la vista dos retratos al óleo que di a pintar hace un par de años.



𝗣: 𝗟𝗮 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗺á𝘀 𝗺𝗲 𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗲𝗹𝗮𝗿, 𝘆𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀. 𝗣𝗼𝗿 𝗲𝗻𝗱𝗲, ¿𝗤𝘂é 𝗽𝗼𝗲𝗺𝗮 𝘆 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘁𝗲 𝗵𝘂𝗯𝗶𝗲𝘀𝗲 𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶𝗿❓ 𝗬𝗮 𝘀𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝘂𝗻 / 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗲𝘁𝗮 𝗼 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗻𝗶𝗰𝗮𝗿𝗮𝗴ü𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝘂𝗮𝗹𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿 𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱.



𝗥: En poesía ’El Demonio’ del poeta ruso Mijaíl Lérmontov de la primera mitad del siglo XIX y en novela Frankenstein, de Mary Shelley, considerada la primera obra de ciencia ficción de la historia, la escribe en 1818 cuando apenas tenía 21 años de edad.



𝗣: 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗮, 𝗽𝗼𝗲𝘁𝗮, 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝘀𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶ó: ’𝗦𝗼𝘆 𝗽𝗼𝗲𝘁𝗮: 𝘆𝗼 𝘀𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗺𝗶 𝗰𝗲𝗿𝗲𝗯𝗿𝗼 / 𝗵𝗲𝗿𝘃𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻, 𝘃𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗶𝗱𝗲𝗮 (…): ¿𝗖𝗿𝗲𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗲𝗺𝗮 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗮𝗹𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗼❓ ¿𝗤𝘂é 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗰𝗶ó𝗻 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻 ’𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻’❓



𝗥: En un poema o novela se puede apreciar el nivel de cultura, lectura y trayectoria del escritor o poeta, así que la inspiración es generosa con quienes se esfuerzan a través de una preparación intelectual y se entrega a manos llenas con los más geniales.



𝗣: ¿𝗘𝘀𝘁á𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗮𝗹𝗴ú𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲❓ ¿𝗡𝗼𝘀 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗹𝗮𝗿 𝗮𝗹𝗴ú𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻é𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝘁𝘂𝘀 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗼𝗯𝗿𝗮𝘀❓



𝗥: ’La Venus de los perversos’. Novela histórica escrita en el 2015 y basada en la peste bubónica en Venecia en 1630, la estaré publicando por capítulos en la 𝗥𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗟í𝗱𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗣𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀, México, en su columna literaria donde soy editora.



– ’Muñecos de Tusa’. ’La anciana de todos los tiempos’ escrita en el 2007 es la primer novela catalogada por los críticos literarios como un dialogismo místico ancestral, será publicada próximamente por la Editorial Universitaria de la UNAN, Managua.



𝗣: 𝗣𝗼𝗿 ú𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝘆 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗮𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮. 𝗦𝗶 𝗲𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗮𝗻 𝗮𝗺𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘆 𝗻𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀 𝘁𝘂𝘀 𝗴𝘂𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀. ¿𝗣𝗼𝗱𝗿í𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗮𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮: 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗲𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼, 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗹𝗮 𝗼 𝘂𝗻 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝘀𝗮𝘆𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲𝗲𝗿 𝘀í 𝗼 𝘀í 𝗮 𝗹𝗼 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝘃𝗶𝗱𝗮❓



𝗥: – ’La Amortajada’ de María Luisa Bombal, precursora del realismo mágico latinoamericano, publicada en Chile en 1938.



– ’La rosa de la nieve’ muestra de poesía rusa del poeta y traductor mexicano Víctor Toledo publicado en (Córdoba, 1957). Una antología que comprende tres grandes períodos de la poesía rusa: el clásico o de oro S. XIX-), la moderna y la vanguardia (o Generación de Plata) y la contemporánea. Del primer grupo -en la presente selección- faltarían poetas como Evgueni Baratinsky, Mijail Lermontov, Vasili Zhukovsky, Fiodor Tiuchev, Nikolái Nekrasov, Afanasi Fet y Alexei Koltsov. No obstante, está Alexandr Pushkin —padre de la lengua rusa actual— el más representativo de la primera parte, con los más trascendentales de la segunda en importancia por cantidad y calidad (la de Plata), a excepción de Ana Axmátova, Vladimir Maiakovski y Velimir Xlébnikov.



– ’La Venus de los Perversos’ novela histórica, Magda Bello. Escrita en el 2016 y basada en la peste bubónica de 1630, en el apogeo de la Inquisición Católica y el renacimiento de las artes pictóricas.