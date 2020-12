El glifosato no es carcinogénico: CPFEPRIS

En el Catálogo de Plaguicidas vigente y publicado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, el glifosato está clasificado como ’no carcinogénico’ basado en estudios con base en exposición crónica en animales. El objetivo de dicho Catálogo es ’ayudar al buen uso y manejo de estos productos en las áreas de empleo: agrícola, forestal, pecuario, doméstico, urbano, industrial, salud pública y en jardinería’.



En el Anexo I del Catálogo de Plaguicidas donde se encuentra la información toxicológica con relación al uso agrícola, urbano y en jardines, se señala que el glifosato está ’clasificado como no carcinogénico’. Esta conclusión se basa en estudios científicos de exposición crónica en ratas. Estos animales son los más utilizados, en todo el mundo, para investigar la posible toxicidad de agroquímicos y realizar posibles extrapolaciones a humanos.



La información del Catálogo de Plaguicidas coincide plenamente con las conclusiones de Organismos Reguladores Internacionales, entre los que destacan, la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) que han señalado que no hay evidencia de que sea cancerígeno



En este sentido, el presidente electo y vocero de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, Ing. Luis Eduardo González Cepeda, dijo que la información consignada en el Catálogo de Plaguicidas debe seguir siendo la base para la toma de decisiones de tipo regulatorio, puesto que el Catálogo se basa en evidencia científica y no en decisiones arbitrarias y de carácter subjetivo.



González Cepeda enfatizó que el uso de herbicidas como el glifosato deben utilizarse siguiendo al pie de la letra la información del etiquetado tal como ocurre con las indicaciones de uso de muchos otros cientos de productos como: medicamentos, artículos de limpieza, productos de belleza, etc.



El presidente de la UMFFAAC, añadió que en el proyecto de decreto publicado el 9 de diciembre del presente año por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, se instruye a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a encontrar otras alternativas al glifosato, incluyendo ’otros agroquímicos de baja toxicidad’.



El Ing. Luis Eduardo González aseveró que es absurdo lo que hace el gobierno: ’para qué buscan lo que ya tienen, si la COFEPRIS tiene clasificado al glifosato en la categoría de más baja toxicidad para que lo prohíben, es totalmente ilógico lo que están haciendo’. Además, el vocero de la UMFFAAC reconoció que hay funcionarios que aprecian algunas de las características del glifosato, como el Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT, Ing. Ricardo Ortiz Conde quien dijo el pasado 23 de junio que el glifosato es eficaz y de bajo costo, en un programa de entrevistas titulado: "¿Por qué SEMARNAT Prohibió la importación de GLIFOSATO?’ transmitido vía Facebook y disponible también en Youtube.

(link: https://www.facebook.com/watch/?v=2603196156588350;min 7:00-7:23).



El Ing. González dijo que el funcionario de la SEMARNAT se equivocó al asegurar que ’el glifosato es un químico que llegó con los transgénicos’, está afirmación es un grave error porque el glifosato es utilizado comercialmente desde hace 46 años y los transgénicos hicieron su aparición en el mundo hace 24 años, es decir aparecieron 22 años después de que el glifosato se comercializara por primera vez’.



El vocero de la UMFAAC dijo que la falsa vinculación entre glifosato y transgénicos demuestra que el asunto es una cuestión ideológica con intereses políticos y por eso dejan de lado la evidencia científica y el marco regulatorio vigente.



González Cepeda recordó que en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, el principal problema que reportan los trabajadores del campo son los altos costos de insumos y servicios: ’La prohibición del glifosato podría incrementar hasta en 25 veces los costos en el control de la maleza. Deshierbar una hectárea con glifosato costaba típicamente alrededor de 160 pesos y hacerlo de forma manual costaría alrededor de 4 mil pesos para la misma extensión de terreno’.



El Ing. González pidió a los titulares de SEMARNAT, COFEPRIS y CONACYT que incorporen en su proceso de deliberación y toma de decisiones toda la información científica disponible que hay en México y en el Mundo y que incluyan a los fabricantes, distribuidores del glifosato, pero sobre todo a quienes lo utilizan cotidianamente en el campo para tener una alta productividad de alimentos.