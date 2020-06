El gobernador Astudillo se encuentra en buenas condiciones de salud, con las medidas correspondientes: Tulio Pérez

Más de 43 mil raciones de alimentos se han distribuido en los 13 comedores comunitarios de todo el estado, esto para apoyar a las familias que por cuestiones de la pandemia por COVID-19 no cuentan con un ingreso económico, así se informó durante el mensaje diario emitido por la administración que encabeza Héctor Astudillo Flores.



En Acapulco los comedores están ubicados en Caleta, Coloso, Renacimiento y Simón Bolívar; en Petatlán, en Vicente Guerrero y Cayuco; en Tlapa en la Casa del Jornalero; en Zihuatanejo en El Embalse, Vicente Guerrero y El Limón, mientras que en Chilpancingo en las colonias Rosario Ibarra y Galeana.



Durante este informe, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), Tulio Pérez Calvo, informó que el gobernador se encuentra en buenas condiciones de salud, tomando las medidas correspondientes para atender su padecimiento.



Acompañado por la directora de Comunicación Social, Erika Lührs, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, hizo un llamado a redoblar en este esfuerzo, pues aún falta para llegar al punto máximo de contagio. Y dijo: "es necesario que pongamos mucha atención. Todavía nosotros estamos en rojo y debemos de tener mucho cuidado, porque el contagio está en su máximo".



Dio a conocer que en Guerrero hay 65 municipios con contagio, 15 sin contagio y sólo uno sin contagio ni vecindad. Asimismo hay 2 mil 991 casos confirmados y 490 defunciones, presentando 104 casos nuevos.



De acuerdo a estas cifras, Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco son los municipios que presentan mayor número de casos.



En este tenor, el municipio de Acapulco concentra el 64 por ciento de los casos, con 1914 y una alta incidencia en decesos. Manteniendo una ocupación hospitalaria del 54%.



El secretario de Salud recalcó que "hay capacidad de camas, pero la gente no está acudiendo a atenderse", por lo que pidió a la población estar atenta y tomar las acciones correspondientes. También solicitó realizar la limpieza de las partes inertes, evitar ir a lugares concurridos y las recomendaciones de Sana Distancia y Quédate en Casa.



De la Peña Pintos, precisó: "No hay que atender ninguna convocatoria, oíganlo bien, no hay que atender ninguna convocatoria por atractiva que sea, para llegar a un lugar y estar aglomerados; por favor no atiendan a esas esos llamados".



Por último, pidió a los alcaldes de Tierra Caliente poner en marcha acciones para disminuir la movilidad y controlar el acceso a los mercados y supermercados.



Para concluir, la directora de Comunicación Social respondió junto a los secretarios las preguntas de la población, destacando que de acuerdo a la situación, no hay condiciones para abrir las playas.