’El gobernador de Guerrero ha hecho un trabajo ejemplar’: AMLO

*Anuncia 4 mil acciones para rehabilitación de vivienda para Chilpancingo

*Resolver el problema del agua, promete a Adela Román



Hoy quedó demostrado por qué es necesario ser un buen líder.

Representar, promover y proteger el bienestar de sus gobernados le dio frutos al gobernador Héctor Astudillo Flores.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo reconoció ampliamente.

Dijo que ’el gobernador de Guerrero ha hecho un trabajo ejemplar, entonces los que vengan, sean del partido que sea, tienen que atender a la gente, aquí en Guerrero, en Oaxaca’.

Señaló que el apoyo de la Federación a Guerrero es por razones de justicia histórica, porque no se podría escribir la historia de México sin Guerrero.

Entonces –puntualizó– estamos obligados a apoyar a Guerrero y lo estamos haciendo.

Está claro que si el gobernador fuera de aquellos que se echan en la hamaca sin atender la problemática de su estado, otra sería la situación en Guerrero y tampoco sería reconocido como buen gobernante por el presidente de la República y por la población misma.

El Ejecutivo de Guerrero está entregando buenas cuentas en materia de seguridad y de salud al enfrentar la pandemia del coronavirus.

Claro, sin considerar que en obra pública también hay avances y turismo, rubros que se están atendiendo.

Pero a los ojos de AMLO la estabilidad política y social es importante.

Eso dice cuando señala que ’cualquier servidor público tiene que ser siervo de la nación y, por muy importante que sean los intereses personales, por muy legítimos que sean, no pueden estar por encima del interés general, del interés del pueblo’.

La del Peje fue una gira de resultados, de cortesías y de entendimientos, muestra clara de la utilidad de la política ejercida por políticos experimentados, que la entienden como la búsqueda del bien común.

Los resultados están a la vista. Los logros del gobernador Astudillo se fincan en la buena coordinación de su gobierno con el federal.

No podría ser así si por diferencias partidistas el guerrerense hubiera marcado distancia con el morenista.

No me voy a pelear con el presidente, ha dicho el gobernador, porque eso afectaría a la población.

Por eso la bienvenida fue amistosa, y llena de cortesías políticas.

"Para nosotros han sido más importantes las coincidencias que las diferencias y que no nos ánima el conflicto, y sí nos estimula la colaboración. Nuevamente, bienvenido, Señor Presidente", expresó Astudillo Flores.

Y esa colaboración se ratificó este día cuando se analizaron los resultados en materia de seguridad y en salud.

También se anunciaron proyectos que beneficiarán a la población de Guerrero.

En seguridad, la tendencia sigue a la baja, en delitos como robo de vehículos, asaltos y homicidios.

Séptimo lugar en homicidios dolosos; el lugar 24 robo a transeúntes y de vehículos.

El 26 y el 25 robo a transporte, el lugar 14 extorsiones, el 32 en robo a casas habitación. Feminicidios en lugar 23, secuestros en lugar 11, narco menudeo en el 21.

Obrador ponderó esos avances, señalando que "se redujo la violencia en Acapulco, es un centro turístico donde ha habido una disminución considerable de la violencia. Puede o no haber pandemia, pero si no hay seguridad no se avanza.’

También reconoció los buenos resultados en la disminución de la pandemia, lo que considera ’notorio y va a seguir disminuyendo.’

Se refirió a la bahía de Acapulco como sinónimo de belleza, y expresó su optimismo porque pronto se va activar la economía el turismo para beneficio de Acapulco y Guerrero.

Por su parte, el gobernador destacó las acciones que realizaron para superar la crisis hospitalarios por el avance del Covid-19 y hoy el estado se encuentra en los lugares 25 de ocupación hospitalaria y 27 en uso de camas con ventilador, y ofreció el dato de 9.6 defunciones por día, lo que representa una disminución del 40 por ciento en relación con los meses anteriores.

Algunos de los anuncios positivos para Guerrero son la ampliación de la carretera de la Costa Chica hasta Oaxaca, así como el programa de rehabilitación de vivienda en Chilpancingo por el orden de 250 millones de pesos para 4 mil acciones, a lo que el presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán mostró su agradecimiento durante la inauguración de una pavimentación de calle en la colonia La Cinca.

El presidente de México se comprometió que resolverá la problemática de agua en Acapulco, como respuesta a la solicitud de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo.

A la vez que se comprometió también a resolver el problema de las aguas negras.

’Vamos a limpiar la bahía para que no haya contaminación’, afirmó el presidente.

En nombre del pueblo de Acapulco, la alcaldesa Adela Román expresó su agradecimiento al mandatario federal por el anuncio para atender los problemas de Capama y por dar respuesta a sus gestiones de obras en colonias de la periferia y del propio Parque Papagayo, inversiones millonarias que transforman la calidad de vida de los ciudadanos.