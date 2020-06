El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, da positivo a COVID-19

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. Martes 09 junio 2020 09.-Astudillo informó a través de un videomensaje que se practicó una prueba luego de que presentó algunos síntomas de esta enfermedad.



"Salí positivo, tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas, de protocolos y seguiré dándole atención a todos los asuntos de mi querido estado de Guerrero a través de los mecanismos que hemos utilizado en los últimos días virtualmente", expresó el mandatario.



El gobernador comentó que él mismo pensó que no enfermaría de COVID-19, no obstante aclaró que se encuentra bien.



Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID19 ha resultado positiva.

Astudillo se suma a otros gobernadores que han dado positivo al virus SARS-CoV-2 como es el caso del mandatario Tabasco, Adan Augusto López; el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el de Hidalgo, Omar Fayad. Todos ellos ya se encuentran dados de alta.

"Estoy bien, con algunos malestares, nada grave, pero estoy bien, no estoy en crisis, voy a cuidarme pero también voy a estar muy atento de todo lo que este pasando en mi estado", agregó.

Guerrero es una de las entidades con más con más casos de COVID-19. Hasta la noche del lunes la entidad registraba 2,561 casos positivos y 379 defunciones.