El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles reveló que dio positivo a la prueba de Covid-19.

MICHOACAN, Méx.- 10 septiembre 2020. or medio de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal comentó que tras sentir molestias, decidió realizarse el examen médico dando positivo al nuevo coronavirus.





Se mantendrá aislado

Indicó que sigue las recomendaciones de los expertos en salud, por lo que continuará laborando desde el aislamiento e instruyó a su gabinete para que sigan trabajando.



"Como lo he dicho en varios momentos: nadie estamos exentos de contraer el COVID-19, por lo que quiero informales que, al sentir ayer algunas molestias, de manera responsable decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo. He tomado todas las medidas que dictan los expertos en salud y estaré atendiendo desde el aislamiento los temas inherentes a mi responsabilidad, por lo cual, di instrucciones al Gabinete de no bajar la guardia para que la marcha de Michoacán no se detenga".