El gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo informa que se respalda con créditos a pequeñas y medianas empresas para reactivar la economía familiar y generar empleos

Asegura que la administración mexiquenese tiene diversos programas enfocados a impulsar la economía de las familias, como apoyos a más de 50 mil personas que perdieron su empleo por la pandemia o créditos a micro y pequeñas enoresas, así como a proyectos productivos, entre otros.

•Reitera llamado a empresas que retoman actividades en la fase naranja, a respetar las medidas sanitarias y ofrecer condiciones de seguridad a sus trabajadores.



Texcoco, Estado de México, 23 de julio de 2020. Como parte de la estrategia para reactivar la economía familiar, así como mantener y generar empleos en el estado, el Gobernador Alfredo Del Mazo puso en marcha el programa Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional que, junto con Nacional Financiera, otorgará créditos hasta por 5 millones de pesos a pequeñas y medianas empresas mexiquenses, para que puedan adquirir materia prima, continuar pagando a sus empleados y a sus proveedores.



"Damos el lanzamiento a este gran programa que trabajamos como Gobierno del estado y Nacional Financiera para otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas; son créditos de hasta 5 millones de pesos, además con un periodo de gracia de hasta seis meses, lo que les da un gran espacio para empezar a pagar este crédito, y en mejores condiciones que lo hace la banca comercial.



"Tenemos una bolsa de 825 millones de pesos que estaremos destinando a este tipo de créditos y eso es parte del programa de apoyo a la economía familiar, que estamos impulsando como Gobierno del estado", dio a conocer.



En la visita que realizó a la empresa de productos lácteos Covadonga, en Texcoco, Del Mazo Maza especificó que su administración otorga diversos estímulos enfocados a impulsar la economía de las familias, entre ellos, el programa de apoyo al desempleo, mediante el que se otorgan recursos a más de 50 mil mexiquenses que perdieron su trabajo debido a la contingencia sanitaria o los micro créditos a micro y pequeñas empresas, a tasa cero, con un periodo de gracias de cuatro meses, además de créditos para proyectos productivos de hasta 25 mil pesos.



"Hay muchas familias que en estos meses han perdido su trabajo, e inclusive, sus comercios, su negocio, que tuvieron que cerrar y que no han podido volver a abrirlo por razones económicas, y de ahí la importancia de que en este proceso que le hemos llamado Regreso Seguro, impulsemos y apoyemos, sobre todo, a la economía familiar de muchas formas", subrayó.



Acompañado por Sandra Falcón Venegas, Presidenta municipal de Texcoco, por Enrique Jacob, Secretario de Desarrollo Económico y por Alfonso Gutiérrez Vega, Director de la Empresa Covadonga, el mandatario mexiquense señaló que este tipo de estímulos impulsarán a las pequeñas empresas que han hecho un gran esfuerzo por mantener su plantilla laboral, a comprar más materia prima, pagar a sus proveedores y reactivar la cadena de producción que invulcra a más personas en la distribución, el almacenamiento, o que trabajan en conjunto con las empresas.



Tras reconocer a la compañía Covadonga por cuidar de su personal, con la implementación de protocolos de prevención, y por no despedir a trabajadores en los meses de contingencia, Alfredo Del Mazo reiteró la recomendación a las empresas que retoman sus actividades a adoptar medidas como uso de cubrebocas obligatorio, mantener sana distancia, lavado constante de manos o tomar la temperatura de las personas y así evitar que en todo el Estado de México se incrementen los contagios.



"Es muy importante que todas las empresas que están retomando actividades a lo largo de esta semana y las anteriores, que empezamos a ir poco a poco reactivando algunas actividades de trabajo, lo hagan de manera muy responsable, cuidando las medidas preventivas, cuidando a sus trabajadores y cuidando a las familias de los trabajadores. Todo lo que hagamos en estos próximos días, semanas, será muy importante para seguir avanzando a la siguiente fase", recalcó.



El Gobernador subrayó la importancia de no bajar la guardia en este momento de reapertura de negocios, ya que el COVID-19 continúa representando un riesgo para la población, y consideró que cuidarse de sí mismo y de los demás, es una responsabilidad de todos y una muestra de solidaridad.