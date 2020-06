El gobernador Del Mazo como el presidente Andrés Manuel insensibles, retrasan presupuesto y no apoyan a municipios : Maricela Serrano Hernández

IXTAPALUCA, MEX. – La presidenta municipal de este municipio, Maricela Serrano Hernández, denunció que indebidamente el gobernador del Estado de México retiene los recursos del año 2019 y lo que lleva del 2020, lo que afecta severamente la obra pública, a los contagiados de COVID 19, a los desempleados como a los grupos vulnerables, el ayuntamiento debe a proveedores y no tiene capacidad para resistir, dijo también que el gobierno del Estado como la federación no apoyan al municipio, anunció movilizaciones sociales para hacer escuchar las demandas legales.

En conferencia en línea, Maricela Serrano Hernández, explicó que el gobierno de Alfredo Del Mazo cerró la tesorería estatal, con lo que retrasa la entrega de las participaciones que desde luego ya recibió e tiempo y forma por el gobierno federal.



Explicó que la pandemia ha obligado al gobierno local a utilizar recursos propios para atender a la población más necesitada, los que no tiene un empleo, que han permanecido en sus casas, que tienen hijos y que tienen que comer todos los días, ahora lo grave es que con la reactivación de los sectores productivos, la población sale obligado a trabajar, lo que constituye un doble riesgo para contraer coronavirus.



GOBIERNO FEDERAL DEBE IMPLEMENTAR PROGRAMAS ALIMENTICIOS



Por lo que toca a gobierno del presidente AMLO, declaró que este debe implementar programas alimenticios para ayudar a los grupos vulnerables que son la mayoría de los que viven en los municipios mexiquenses en el Valle de México.



Por otra parte, advirtió que las lluvias amenazan con afectaciones graves sino se desazolvan los canales abiertos, hay obras inconclusas que dejó el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, como la construcción de aulas escolares, entubamiento del Canal Lerma, remodelación de 54 escuelas entre otras prioritarias que el ayuntamiento no puede solventar económicamente de ahí que es necesario del apoyo de la federación y el Estado que por ahora se desentienden.