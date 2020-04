El gobernador Héctor Astudillo, sube en su índice de aprobación

*Más estudiantes denuncian hostigamiento en escuelas



*Javier Saldaña ordena investigar denuncias de acoso sexual





Bien por el gobernador, quien debe estar satisfecho por el trabajo que ha realizado en el estado, ya que incrementar casi tres puntos en su índice de aprobación en un momento difícil por la violencia galopante en el estado, al ser el mayor productor –¿o era?– de amapola, y la presencia de varios cárteles del narco con su cauda de violencia, no debe ser fácil.

A esto habrá que sumarle que el estado lo recibió en el más completo desorden, herencia del desaseado gobernador interino, Rogelio Ortega, y que ahora levanta otra vez la mano para ser candidato de Morena.

Es Mitofsky y Massive Caller las dos encuestadoras que de acuerdo a sus mediciones, dan al gobernador Héctor Astudillo Flores un incremento de su aprobación por la población de Guerrero, lo cual en términos llanos significa que está haciendo bien su trabajo.

De acuerdo a Mitofsky, el gobernador Astudillo Flores en enero tenía una aprobación de 35.5 por ciento y ahora cuenta con un 38,3 por ciento, ubicándose en la media nacional de aprobación.

De acuerdo a este estudio, publicado el día de ayer martes por El Economista, el gobernador de Guerrero ocupa el segundo lugar en la lista de 5 gobernadores con mayor incremento en su aprobación, siendo el primero Carlos Ayala de Campeche, quien parece va a la baja, y con ese 2.8 por ciento se ha situado sobre el mandatario de Tlaxcala, Michoacán y Baja California.

La encuesta también midió desaprobación entre los gobernadores, quedando la lista de los peores evaluados encabezada por Colima, Nuevo León, Edomex y Morelos, y los mayormente aprobados están encabezados por Yucatán, después Sinaloa, Ciudad de México, Baja California Sur y Chiapas. De los 32 mandatarios, 21 de ellos bajaron en su popularidad en febrero comparándolo con el mes anterior.

En la pregunta que les hicieron a los guerrerenses acerca de que ’Si el gobernador de su estado fuera su vecino, y usted tuviera que ausentarse por varios días ¿le confiaría las llaves de su casa?’, Astudillo Flores quedó ubicado en el lugar 15 de la tabla nacional, donde lidera el de Sonora.

Por su parte Massive Caller midió el índice de inseguridad y ubica al estado en el lugar 20, con 50.6 por ciento, el estado de Yucatán tiene el 17.4 por ciento, y la Ciudad de México el 66.9 por ciento, y estos datos del estado coinciden con los reportes del Sistema Nacional de Seguridad del gobierno federal que señalan la disminución de eventos criminales y de violencia en el estado.

Parece pues que esto es resultado de que al gobernador por la mañana lo vemos en Acapulco y más tarde ya está en otro municipio haciendo entrega de apoyos de diversa naturaleza. Es decir, Astudillo Flores es de esos mandatarios que no se echan a la hamaca ni le deja a otros que gobiernen en su nombre mientras se echa sus wiskis. No, eso no sucede en este gobierno.

POCO A POCO LAS ESTUDIANTES SE VAN ARMANDO DE VALOR Y SALE A SEÑALAR A QUIENES LES ACOSAN EN LAS ESCUELAS…

Así ya hemos visto cómo se han manifestado en las escuelas públicas y particulares de cierta fama, como La Salle de Acapulco.

La UAGro tampoco se ha librado de los señalamientos a ciertos maestros que han hostigado y abusado de su poder de catedráticos para hostigar a las estudiantes.

Ahora sabemos que ha sido despedido un maestro de la prepa 4 de la UAGro, quien fue acusado de hostigamiento.

También detuvieron a un tipo dueño de un negocio de fotografía en Ometepec, Costa Chica, quien fuera filmado abusando de una niña. Hoy ya está tras las rejas. Antes su negocio fue pintado por un grupo de estudiantes que se manifestaron con pancartas y consignas en contra del acusado.

En estos días, también hubo reportes de los medios de comunicación de que los trabajadores del plantel de matemáticas Lobachevsky, fueron señalados por acosar sexualmente a las estudiantes y se espera que las investigaciones arrojen mayor información a la proporcionada por un trabajador de este lugar.

Habrá que reconocer al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero Javier Saldaña Almazán, su compromiso con las estudiantes, pues ha pedido al área jurídica investigar de inmediato a tres maestros acusados de hostigar a alumnas de preparatorias en Acapulco, Taxco e Iguala, y prometió la creación de unidades de género en cada institución para atender denuncias de acoso sexual y de violencia de género.

Saldaña Almazán pidió al jurídico intervenir de inmediato ante cualquier denuncia de acoso sexual o de violencia de género, aunque no exista denuncia formal, mientras el Consejo Universitario aprueba el reglamento y protocolo de género.