El gobierno autoriza que empresas y estados compren la vacuna contra el COVID-19

Ciudad de México. Viernes 22 enero 2021.-El gobierno mexicano permitirá a gobiernos estatales, municipales y al sector privado adquirir vacunas contra el COVID-19, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador al instruir al secretario de Salud, Jorge Alcocer, emitir un comunicado con esta disposición.



El presidente explicó este viernes que los únicos requisitos para quienes quieran realizar sus compras son integrar a su solicitud el contrato de compra con la farmacéutica, y que las vacunas adquiridas sean las autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copepris) o aquellas que estén en vías de obtener su permiso.





’El contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada, por ejemplo Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas y que se están aplicando en el mundo y que ya están autorizadas en México o están por aplicarse y también donde las van aplicar para que no haya duplicidades’, aseguró.



La posibilidad de adquirir vacunas era una demandada de algunos gobiernos municipales y estatales que llevaron esa petición ante la Secretaría de Gobernación. El presidente dijo que decidió autorizar para que no se malinterprete.



’No quiero que se malinterprete que hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas, lo mismo en el caso de los gobiernos estatales. Quieren adquirir vacunas están en libertad para hacer, no quiero que se preste a la politiquería’, dijo.



López Obrador sostuvo que ha sido difícil para su gobierno la adquisición de vacunas, pero permitirá que los gobiernos locales y el sector privado realicen su propio esfuerzo. ’Nada más que comprueben que tienen el contrato porque no es fácil, imagínense, si fuese fácil adquirirlas y si tenemos el dinero disponible, ya tendríamos 20 millones’, sostuvo.



El canciller Marcelo Ebrard informó a su vez que las vacunas CUREVAC, de Alemania, y Novavax, de EU, inician la fase 3 en México. Explicó que las dosis necesarias para ello llegarán la próxima semana.



Por su parte CanSino, quien realizó esta prueba en 15,000 voluntarios en México, está por presentar los hallazgos de su fase 3 iniciada en octubre.



... Y contradice a Gatell

El anuncio hecho por el presidente López Obrador contradice lo señalado este jueves por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien advirtió que permitir a los estados la compra de la vacuna iría en contra del Plan Nacional de Vacunación.



"El efecto positivo de una estrategia nacional se diluye porque cada quien hace un modelo de operación diferente y se aleja de objetivos científicos, posiblemente para converger en otro tipo de objetivos, no digo que legítimos, sencillamente cada quien el suyo", expresó Gatell durante el informe diario sobre COVID-19.



El subsecretario de Salud se reunió este jueves con los 31 gobernadores, la jefa de gobierno de la CDMX y la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Durante el encuentro el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, requirió que se permitiera a las entidades adquirir dosis por su cuenta, algo que en ese entonces rechazó López-Gatell.



"Desde el punto de vista técnico y esta fue la frase que utilicé al final para responder, insisto, con todo el respeto que me merece, además me parece una persona muy agradable, el gobernador Vila, de Yucatán, le dije: Desde el punto de vista técnico el lineamiento es recomendar que eso no se haga, que eso no se haga, porque entonces cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado", comentó el subsecretario.





Mañana arranca vacunación de maestros

A partir de este sábado y hasta el próximo lunes, se vacunarán en Campeche a alrededor de 20,000 trabajadores de educación básica, media superior y superior de instituciones públicas y privadas contra el coronavirus, con la finalidad de regresar a clases presenciales antes de finalizar febrero.



El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que para la vacunación en esa entidad se instalaran 81 centros en las que participan igual número de ’Brigadas Correcaminos’, en las que se aplicarán 12,157 dosis.



El presidente López Obrador pidió a los trabajadores de la educación vacunarse para volver a clases presenciales en las próximas semanas.



’Pedir a los maestros que asistan para que en 21 días se repitan, y ya queden con su vacunación completa y podamos empezar con las clases presenciales’, mencionó.