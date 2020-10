El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado justicia a las mujeres: Irma Eréndira Sandoval

La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros afirmó que el gobierno que encabeza el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador está dando lecciones de justicia a favor de las mujeres, integrándolas a su gabinete presidencial en puestos estratégicos para la toma de decisiones en la transformación del País.



En entrevista para el programa de Radio ’Mujeres del Sur’ con Lucía Carrillo Ovalles, transmitido por la cadena ABC, Sandoval Ballesteros expresó que la paridad de género es real en esta Cuarta República, donde ellas dirigen temas de gobernación, del sector energético, de trabajo, de economía y de la función pública que ella encabeza, y que no se había visto en gobiernos anteriores porque estos cargos eran ocupados por hombres.



’El Presidente no puso a mujeres en temas fáciles, como tradicionalmente se hace, en educación o cultura, sino que nos puso en las cosas más duras, es decir; la política energética la dirige una mujer, la política interna que es la Secretaría de Gobernación, la dirige otra mujer, en el combate a la corrupción está otra mujer, en la banca de desarrollo interno de la economía, también la dirige una mujer. En la secretaría del trabajo donde tradicionalmente están los hombres, actualmente está dirigida por una mujer joven.’ Expresó.

También, la funcionaria federal expresó que la representación de estos espacios, pone a las Secretarias de Estado en un terreno de desafíos en donde están quitando los estigmas arraigados de que las mujeres no tienen capacidad para dirigir puestos de poder.



Refirió que ella también llegó con una visión de género para incluir a más mujeres, que además habían estado muy castigadas en su proyección profesional, expresó que aporta empoderando a otras mujeres y que además juntas cumplen con los retos que requiere la Cuarta Transformación del País.



Por su parte, Lucía Carrillo Ovalles titular del proyecto ’Mujeres del Sur’ reconoció la labor de Irma Eréndira Sandoval al frente de la Secretaria de la Función Pública, a quien también consideró como una persona con alta calidad moral que trabaja arduamente por la transformación de un País en el que cada vez más mujeres se animan a dar el salto.