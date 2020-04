El gobierno de Bélgica recomienda en cuarentena, salir al campo y hacer deporte.

La actual crisis provocada por la expansión del coronavirus está generando reacciones y medidas muy diferentes en cada país. Una misma lucha pero acciones diferentes según quién las propone y aplica. En Bélgica ayer por la noche se decretó el confinamiento a su población, tal y como ha sucedido en otros países europeos y del resto del mundo. Una fórmula que ya conocemos pero con una diferencia evidente respecto a cómo se aplica en España y otros países. El deporte al aire libre no se ha prohibido, e incluso se ha recomendado.



La primera ministra belga, Sophie Wilmès, anunció ayer que desde el miércoles al mediodía hasta el 5 de abril los ciudadanos de Bélgica deberán permanecer en sus casas. Se ha permitido las salidas para ir al médico, a comercios de alimentación, al banco, a la farmacia, a poner gasolina, a atender a personas dependientes o para hacer deporte al aire libre. A fecha de ayer se habían registrado 1.243 casos de contagio con 10 muertes entre sus 11 millones de habitantes. La medida significa el cierre de bares y restaurantes, tal y como pasa en España, Francia o Italia.



En su caso también han dado permiso para que librerías, tiendas para animales y peluquerías abran sus puertas. Como ya conocemos aquí, se ha pedido que se controle al máximo el distanciamiento social y la entrega de comida a domicilio está permitida.



El punto más llamativo de sus medidas es que sí permiten hacer deporte al aire libre. No solo eso, sino que lo recomiendan. Obviamente con una serie de medidas, como mantener las distancias, no realizarlo en grupo y extremando las precauciones. «La actividad física al aire libre está autorizada, incluso recomendada«, agregó la jefa del gobierno belga, precisando que esta podrá practicarse acompañado de alguien que resida en la misma casa o de un amigo, si se respeta la distancia.