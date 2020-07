El gobierno de Chimalhuacán sigue con la entrega de despensas a los más pobres

CHIMALHUACAN, MÉX. -Tras la indiferencia de AMLO y Del Mazo, la administración municipal de extracto antorchista apoya a familias que padecen por falta de alimentos







Chimalhuacán, México.- El diputado mexiquense y dirigente del Movimiento Antorchista local, Telésforo García Carreón, reconoció el apoyo ejercido por el Gobierno de Chimalhuacán durante el último trimestre del año, lapso en el cual dijo, ha continuado la entrega mensual de 110 mil despensas financiadas en su totalidad con recursos del ayuntamiento.



’Además de velar por la seguridad del personal médico, el gobierno municipal también se ha ocupado de las familias más vulnerables a través de un programa dirigido a personas que no cuentan con dinero suficiente para adquirir víveres. Dicha iniciativa ha sido cubierta con recursos propios del ayuntamiento e incluso parte del salario de funcionarios públicos que, de manera fraterna, donaron ingresos para comprar las despensas’.



El programa local, precisó García Carreón, inició en el mes de abril y consta de la entrega mensual de 110 mil paquetes con productos de la canasta básica a igual número de beneficiarios. Sin embargo, enfatizó, en el municipio de Chimalhuacán los grupos vulnerables ascienden a un aproximado de 220 mil habitantes, quienes por diversas secuelas de la pandemia de COVID-19, enfrentan dificultades para sustentar a sus familias.



’En recientes semanas se ha dado continuidad a la entrega de los últimos paquetes alimentarios; de no ser por la fraternidad de las autoridades locales, miles de habitantes habrían quedado a la deriva durante esta cuarentena, pero debemos reconocer que pese a este esfuerzo, no se dio cobertura total a los ciudadanos afectados’.



En este sentido el legislador lamentó que tanto el gobierno federal como el estatal ignoraran la petición de un programa de canasta básica, en apoyo a la totalidad de chimalhuacanos en riesgo de hambruna, asegurando que los sectores vulnerables no pasarán por alto ese descuido.



’Es una lástima que los integrantes de la 4t e incluso el gobierno estatal, hayan dado la espalda al pueblo pobre en esta contingencia. No solo descuidaron y expusieron al personal médico, también dejaron en el olvido a más de 200 mil chimalhuacanos con dificultades para sustentar a sus familias… Andrés Manuel López Obrador traicionó su mayor promesa de campaña y eso es algo que los afectados no olvidarán’, concluyó.