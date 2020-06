El gobierno de Felipe Calderón no solo fue fallido, sino que, en los hechos, fue un narcogobierno: Geovanna Bañuelos.



En la intervención de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, presentan punto de acuerdo por el que solicita a la FGR investigar a Felipe Calderón Hinojosa por posibles vínculos con la delincuencia organizada.



Necesario investigar posibles nexos de Felipe Calderón con cárteles del narcotráfico: Geovanna Bañuelos



Luego de las declaraciones realizadas por Édgar Valdez Villarreal, ’La Barbie’, en las que revela posibles nexos de Felipe Calderón Hinojosa y funcionarios que participaron en la llamada ’Guerra contra el Narcotráfico’, en el sexenio 2006-2012, con narcotraficantes, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, solicita a la Fiscalía General de la República llevar a cabo una investigación a fondo sobre estos dichos.



Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo también solicita que, en caso de encontrar evidencia en contra del expresidente y ex servidores públicos, se ejerza las acciones penales correspondientes.



’El infame sexenio de Felipe Calderón no sólo pasará a la historia como un gobierno fallido, sino que, en los hechos, fue un narcogobierno’, sostuvo Geovanna Bañuelos.



El pasado 11 de junio de 2020 Aristegui Noticias publicó una nota de Anabel Hernández donde asegura que Édgar Valdez Villarreal, alias ’La Barbie’, era informante de la DEA y el FBI, y filtró información a la justicia estadounidense sobre la corrupción del gobierno de Felipe Calderón.



’Ante el cúmulo de evidencias, es fácil esclarecer que existió la confabulación entre delincuentes y funcionarios en el sexenio calderonista’, argumento la legisladora.



La nota periodística describe a los funcionarios corruptos a los que pagaba sobornos de acuerdo a documentos judiciales recientemente desclasificados.



’Pero lo más grave del asunto, es que mientras el impostor Felipe Calderón simulaba combatir al crimen organizado, el propio expresidente encabezó reuniones con narcotraficantes’.



De acuerdo con la información difundida, Édgar Valadez reveló al gobierno de Estados Unidos la corrupción de altos funcionarios del gobierno de México que brindaban información clasificada al Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Beltrán Leyva, fotografías y ubicación de agentes de la DEA que trabajaban encubiertos en el territorio mexicano.



Asimismo, la nota hace referencia a una carta firmada por La Barbie, donde declara haber entregado millonarios sobornos a Genaro García Luna y su amplio grupo de policías corruptos encabezado por Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito, Eduardo Ramón Pequeño, Edgar Eusebio Millán, Francisco Javier Garza Palacios y Gerardo Garay Cadena. Y haber sido testigo de los pagos que recibieron por otros capos.



En dicha carta, publicada el 28 de noviembre de 2012 por el periódico Reforma, Edgar Valdez Villarreal afirmó que el propio presidente Felipe Calderón encabezaba reuniones con narcotraficantes.