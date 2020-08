El gobierno de Héctor Astudillo es de los mejores evaluado a nivel nacional: Sofío Ramírez

Al afirmar que el voto en el puerto de Acapulco es ’flotante, debido a la constante alternancia cada trienio, el reciente nombrado presidente del Comité Municipal de Acapulco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofío Ramírez, afirmó que el tricolor sabe gobernar y puso como ejemplo al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, pues del ranking nacional la entidad se encuentra entre las primeras diez mejor gobernadas.



En entrevista virtual, el también ex senador de la República puntualizó que el priismo se ha caracterizado por hacer acuerdos sobre la mesa y a la luz pública, ademá de tener alianzas con organizaciones sociales de diferentes giros como: transportistas, campesinas, agropecuarias, pesqueras, restauranteras, entre muchas otras, no perdió oportunidad para cuestionar el actuar del partido en el poder (Morena), por no cumplir las promesas de campaña, con las que cautivaron para obtener una preferencia que actualmente está en la baja.

El siete veces candidato llamó a la población en general a recuperar la confianza y credibilidad en el partido tricolor, pues ante la creciente ola de nuevas instituciones políticas, dijo que el PRI se caracteriza por su experiencia y el desarrollo.



“Hacía dentro tenemos el fortalecimiento de las distintas organizaciones, vamos a fortalecer la fraternidad, hermandad para ir rumbo al 2021, más allá de las aspiraciones individuales de los priistas para nosotros la prioridad es el bienestar para Acapulco”, definió.