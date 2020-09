El gobierno de Ixtapaluca mejora las instalaciones de la estación de bomberos: Maricela Serrano

La alcaldesa Maricela Serrano dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la estación central de Protección Civil y Bomberos, en donde aseguró que como gobierno se debe ser congruente y dotar a las heroínas y héroes de mejores condiciones para que puedan salvaguardar la integridad de la población no solo en emergencias, sino en tiempos de pandemia.



Los trabajos se llevarán a cabo en una superficie de 258 metros cuadrados y permitirán tener mejores espacios para el desempeño de las y los bomberos de Ixtapaluca.



En su mensaje mencionó que hace unos meses fue inaugurada la primera parte de la remodelación de dicha estación pero no se pudo completar porque los presupuestos federales están recortados, pero gracias al Cabildo se etiquetaron recursos para esta segunda etapa.



La edil Serrano Hernández afirmó: ’hoy más que nunca el área de protección civil debe ser un manto para protección de todos los ciudadanos; las instituciones deben seguir defendiendo a México no solo del enemigo extranjero, sino de las dinámicas que generamos como sociedad’.



Hizo el compromiso de continuar protegiendo a las y los elementos de bomberos para aplicarles las pruebas que se requieran de COVID-19 y detectar y atender a tiempo algún posible contagio.



Por su parte, Claudia García, bombera de Ixtapaluca, agradeció la empatía de este gobierno que encabeza Maricela Serrano ya que pese a que a ellos les toca enfrentar una pandemia lo han hecho con el valor y confianza que les da el sentirse respaldados por sus autoridades.



’No solo agradecemos espacios dignos y adecuados para hacer nuestro trabajo, sino reconocemos la forma de gobernar que nos ha impulsado al terreno profesional’, expuso.