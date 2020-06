El gobierno de Ixtapaluca refuerza prevención, entrega de 60 mil cubre bocas a la población

c



Para evitar que se propaguen los contagios de COVID-19 que en Ixtapaluca han cobrado la vida hasta hoy de 200 personas y por ello se continúa en semáforo rojo, personal del Ayuntamiento de Ixtapaluca ha realizado la entrega de 60 mil cubre bocas.



Diariamente se realiza la dotación en tianguis, bases de transporte público, mercados y avenidas, donde la gente se mueve por la necesidad que tienen de salir a trabajar o a comprar su despensa; se les hace el exhorto a que utilicen esta protección que puede hacer la diferencia para evitar contagiar y contagiarse.



Astread Arreguín Guizar, secretaria técnica del Ayuntamiento, comentó que debido a que el municipio se encuentra en semáforo rojo se intensifica la entrega de estos aditamentos y se apoya a la población para que estén más seguros.



Hizo hincapié en que la administración que encabeza la alcaldesa Maricela Serrano no bajará la guardia pues aún nos encontramos en la etapa máxima de contagios y para poder cambiar el color del semáforo es necesario reforzar las medidas de prevención, y en este sentido el municipio redobla los esfuerzos y recursos.



Para mantener informada a la población, la dirección de Salud realizó una transmisión en vivo con doctores y doctoras quienes explicaron la importancia del uso de cubrebocas, el cual ayuda a reducir el riesgo de contagio al evitar que entren o salgan gotas de saliva.



Antes de colocarlo se deben lavar las manos correctamente, al ponerlo se debe cubrir la nariz y la boca evitando que haya espacios entre la cara y el cubre bocas; cuando está humedecido se recomienda tirarlo y usar uno nuevo.



Para retirarlo se debe quitar por la parte de atrás, sin tener que tocar la parte de enfrente, posteriormente tirarlo en un recipiente cerrado y lavar las manos, finalizando con la colocación del gel antibacterial.



La población debe tomar en cuenta los diferentes tipos de cubre bocas, por ejemplo los cubre bocas de tela deben retirarse después de tres horas, el quirúrgico no más de cinco y el N95 hasta ocho hora