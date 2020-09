El gobierno de Ixtapaluca rehabilita el centro de mando policíaco y entrega nuevo equipo a elementos

IXTAPALUCA, MÉX. -La policía municipal de Ixtapaluca recibió de manos de la alcaldesa Maricela Serrano, patrullas, motocicletas y uniformes nuevos como parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), además de que se dio banderazo a la rehabilitación de las instalaciones del centro de mando policiaco.



En el marco de la ceremonia del 173 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, en la que estuvieron presentes integrantes del Cabildo y el comisario Leonel Bastida, la presidenta municipal dijo que gracias a la valentía de quienes ofrecieron su vida, es que hoy nuestra patria es soberana y democrática.



Por ello pidió a las y los elementos de la corporación de seguridad de Ixtapaluca portar con disciplina el uniforme para combatir la delincuencia, y en su calidad de ciudadanos a construir un municipio de progreso, paz y donde no se violenten los derechos de la población.



Serrano Hernández reiteró el compromiso para que continúen preparándose académicamente y de esta forma profesionalicen su labor, además de que ofreció el apoyo y respaldo del Ayuntamiento para seguir cuidándolos en medio de la pandemia. Afirmó que se continuarán realizando las pruebas de COVID-19 como se hizo desde el inicio de la contingencia, además de otorgar la atención médica que requieren.



La alcaldesa se pronunció en contra del anuncio de la suspensión de los programas de apoyo a la seguridad pública, ya que señaló que eso restará oportunidades de desarrollo para nuestro país en este rubro que tanto demanda la población a nivel nacional.



’En mi calidad de presidenta municipal estoy clara que mi compromiso es con el pueblo; no me callaré y elevaré la voz para que no se cancele el apoyo a las corporaciones policiacas, porque tengo una responsabilidad’, puntualizó.



Cabe destacar que la rehabilitación del centro de mando policiaco consta de dos etapas, en las que será rehabilitado el sótano, área de gimnasio y las galeras.













































































