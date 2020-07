El gobierno de la 4ta. T incumple al pueblo de Chimalhuacan el acceso a una vivienda

El pasado mes de febrero, se llevó a cabo en la Ciudad de México una reunión en la que estuvieron presentes el Mtro. Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como un servidor en mi carácter de presidente de Chimalhuacán. En dicha reunión, el señor secretario, señaló que Chimalhuacán era parte de las 100 ciudades que integran el Programa de Mejoramiento Urbano, mismo que tiene como objetivo el mejoramiento de barrios y viviendas, por lo que el municipio tendría una inversión de 36 millones de pesos para acciones de vivienda. A pregunta expresa de mi parte, respondió que el subsidio sería al 100%, señalando de manera puntual que no habría inversión de ninguna otra instancia, ni por parte del Ayuntamiento ni de parte de los beneficiarios.



Con base en esta afirmación, las autoridades municipales elaboramos un padrón de 440 familias, mismo que se hizo llegar al señor secretario, quien al recibirlo indicó que la petición sería atendida por funcionarios de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); sin embargo, la respuesta por parte de la Mtra. Edna Elena Vega Rangel, Directora General de la CONAVI, fue que ’debido a modificaciones a las reglas de operación, no será posible la modalidad de subsidio al 100%, para hacer rendir el presupuesto’. Y que el apoyo se entregaría a través de empresas que se encargarán de hacer llegar los recursos a los solicitantes de vivienda, afirmando que tales empresas ya tenían el padrón de los beneficiarios desde hace algunos meses. Al respecto, es necesario precisar lo siguiente:



En primer lugar, las mencionadas modificaciones a las reglas de operación no existen, son falsas, pues tales reglas del Programa de Vivienda Social vigentes para el año 2020, emitidas en el mes de febrero, en su numeral 4.3, titulado ’Características de los apoyos’, en el inciso C) Subsidio Conavi 100% señala que: Son subsidios otorgados directamente al beneficiario, no asociados a crédito y a subsidio de otra entidad, y serán utilizados para cubrir necesidades de la población prioritaria’. Con ello se demuestra que es falsa la versión de la directora de CONAVI, quien está violando la normatividad de la dependencia que ella misma encabeza.

En segundo lugar, el Gobierno Federal Obradorista, propone hacer llegar los subsidios a través de empresas privadas (llámense constructoras o financieras) quienes, para hacer entrega de los subsidios, los solicitantes deberán contratar créditos con elevadas tasas de interés, medida que reelega del apoyo a la gente más vulnerable y prioritaria. Por ejemplo, el Corporativo Empresarial JOZUMA, apoyado por la SEDATU, ofrece el subsidio federal de $92,440 pesos, pero el beneficiario debe aportar $23,000 pesos para el pago del crédito, los intereses y gastos de operación, entre otros; además de pagar la mano de obra por 47 mil pesos. En total el beneficiario pagaría 70 mil pesos por un pie de casa cuyo costo asciende a 162 mil pesos, o sea, costear el 43% de su vivienda, cuando en el sexenio federal pasado, el beneficiario sólo pagaba 16 mil pesos, o sea, el 10 por ciento del costo total del pie de casa. De igual forma, la financiera L.I. Desarrollos sugerida por la SEDATU, ofrece aportar 60 mil pesos del gobierno federal y la financiera otorga un crédito de 70 mil pesos, y el beneficiario debe pagarlo con intereses. En este segundo caso, el pie de casa cuesta 130 mil pesos y el beneficiario tendría que pagar 70 mil, o sea, el 54%. Todo esto, se encuentra fuera del alcance económico de las más humildes familias de Chimalhuacán.

En tercer lugar, la afirmación de que las empresas ya tienen el padrón desde hace algunos meses es otra mentira más. El pasado 6 de julio la licenciada Blanca Sur, quien dijo ser de la CONAVI, estuvo visitando de manera selectiva a algunas familias en el Ejido de Santa María, lugar en donde, ’casualmente’, vive la mayor parte de los integrantes del padrón que le hicimos llegar a la SEDATU. Dicha persona estuvo ofreciendo el programa de vivienda a cambio de $500 pesos para hacerle a los beneficiarios el proyecto técnico y les pidió además la apertura de una cuenta bancaria por la cantidad de 3 mil pesos. Asimismo, al beneficiario se le EXIGE que se afilie políticamente a MORENA. Esta situación se notificó a la SEDATU pero dan la callada por respuesta.

En Chimalhuacán llevamos 14 años aplicando programas de vivienda; se han beneficiado 10,200 familias con una inversión de 560 millones de pesos, durante las gestiones y luchas que dimos ante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. Y nunca de los nuncas, se le había pedido a la gente humilde, ningún quinto por elaborar el proyecto de su casa; el Ayuntamiento siempre lo hizo de forma gratuita. Y jamás se le pidió al beneficiario más del 10% de su pie de casa u otra acción parcial en su vivienda, como la construcción de una recámara o un baño. Y jamás se embarcó a esos 10, 200 beneficiarios para que contratarán algún crédito, con pesados intereses, pues hablamos de los chimalhuacanos sin techo, de los más pobres entre los pobres.

Y ahora, en el gobierno de López Obrador, en materia de vivienda ocurre lo siguiente:



1) Ofrece, primero que la vivienda será gratuita, pero en seguida, olímpicamente se echan para atrás y le exigen a la gente que pague entre el 43% y el 53% del costo total de su casa. ¿Pues no se dijo y redijo, que para AMLO primero serían los pobres? Otro compromiso incumplido de Obrador.

2) Aunque Obrador nos ha dicho hasta el cansancio, hasta el hartazgo, que él está contra la corrupción, luego entonces, ¿por qué mete en la construcción de vivienda gubernamental a empresas privadas que habrán de llevarse una jugosa tajada de dinero con el cobro de intereses a los beneficiarios? Otra incongruencia del tamaño del Popocatépetl.



El pueblo de Chimalhuacán continuará manifestándose enérgicamente ante la SEDATU, exigiendo a Román Meyer Falcón que cumpla con lo dicho, que honre su palabra y entregue los subsidios al 100%, tal como lo comprometió en el mes de febrero. Y si no lo hace, quedará exhibido como un mentiroso y, por tanto, violará otra promesa de AMLO de ’no mentir, no robar y no traicionar’.

Resulta urgente resolver el problema pues en Chimalhuacán tenemos 30 mil familias sin vivienda, que pagan renta o viven en casas prestadas; o bien, que tienen una casita propia, pero con un sólo cuarto; problema de hacinamiento que se agudiza ahora con el Covid donde los más pobres no pueden guardar, entre sí, la famosa sana distancia.

Por eso mismo, porque el pasado miércoles el secretario Román Mayer se desdijo, se retractó del acuerdo de dotar de vivienda gratuita a 450 familias de Chimalhuacán, nuestra lucha continuará frente a la SEDATU. Asimismo, mientras dure el Covid, le seguiremos demandando permanentemente, al presidente Obrador, que apoye con trabajo, alimentos y medicinas a la gente más necesitada. Es su obligación como principal responsable de proteger la vida de todos los mexicanos.

Finalmente, exigimos respeto a nuestro derecho de manifestación, pues ya hemos sido víctimas de reiterados amagos de represión por parte del cuerpo de granaderos de la CDMX.



Muy respetuosamente

Jesús Tolentino Román Bojórquez

Presidente municipal de Chimalhuacán