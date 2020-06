El gobierno de la república hará un extrañamiento el gobierno de Alfredo Del Mazo por irresponsable



Ciudad de México, a 8 de junio.- El secretario del ayuntamiento de Chimalhuacán, Saúl Torres Bautista, declaró que luego de entrevistarse con representantes del sector salud del gobierno de la república, estos revisaron el pésimo material médico que el gobernador Alfred Del Mazo envió para el personal médico, enfermeras como de limpieza para el Hospital 90 Camas, San Agustín y otros lo que los pone en riesgo de sus vidas, además de que ya no tienen insumos.

Torres Bautista, señaló que el representante del gobierno de la república, declaró que hará un extrañamiento al gobernador Alfredo Del Mazo por haber enviado material de mala calidad y que no reúne con las condiciones sanitarias del ramo como de la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con el personal médico de los hospitales que operan en Chimalhuacán, solo tienen insumos para esta semana y que son los que ha comprado el gobierno local, los médicos y personal que asistió a la movilización frente a las instalaciones de la Secretaria de salud, dijeron que en caso de que no lleguen los materiales esta semana podrían paralizar actividades poniendo el riesgo la vida de las personas contagiadas con COVD – 19.