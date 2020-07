El Gobierno de México entrega ante la OIT su compromiso en torno al convenio 189 en favor de los y las trabajadores del hogar

+México por trabajo decente en el hogar



+La minería con precarias condiciones



+ISSSTE pide investigar hechos en Chetumal



Ciudad de México .-El Gobierno de México refrenda su compromiso internacional con el depósito del Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante su Director de General, Guy Ryder.



Durante una ceremonia virtual, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) refirió que con el depósito del instrumento de ratificación sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos se consolida el camino que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha emprendido en favor de la dignificación del trabajo del hogar.



’México ya ha emprendido acciones para mejorar las condiciones laborales de las 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar, a través de la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que equiparó sus derechos con los de cualquier otro trabajador. Reformamos lo que se entendía como un privilegio, a un derecho reconocido en la legislación, ahora los empleadores están obligados a garantizarles un trabajo digno’.



Asimismo, expresó que este acto representa un paso importante para saldar la deuda histórica que se tiene con este colectivo y el Estado Mexicano demuestra su compromiso internacional para continuar adoptando políticas que permitan asegurar la protección efectiva de los derechos laborales de este grupo.



Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo, abundó que el lanzamiento del programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) constituye otra de las acciones afirmativas para este colectivo y recalcó que durante la emergencia sanitaria por Covid-19, el Gobierno de México impulsó un programa de créditos para este sector, que se vio particularmente afectado.



Por último, la funcionaria, detalló que la ratificación de dicho convenio es el comienzo de un trabajo conjunto gobierno, empleadores y trabajadoras, por lo que se debe seguir avanzando en la promoción y la defensa de sus derechos.



México es el trigésimo Estado miembro de la OIT y el decimoquinto Estado miembro de la región de las Américas que ratifica el Convenio 189 y suma 81 Convenios Internacionales del Trabajo ratificados.



Se estima que hay alrededor de 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en México, la mayoría son mujeres, indígenas y del área rural.



En la ceremonia virtual también estuvieron presentes: en representación de México, Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en representación del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y, el Director Regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Carvalho Pinheiro…..



LA MINERIA, CON PRECARIAS CONDICIOINES LABORALES



El presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores, senador de la Republica y dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia publicó en redes sociales un comunicado: en donde destaca que la minería es una de las más riesgosas actividades en el mundo y externo su pesar por los 162 muertos en la mina de jade mas grande del mundo en el norte de Birmania.



Dijo que por ello es urgente que México ratifique el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a seguridad, salud e higiene en minas.



Dijo que en diciembre pasado presentó un punto de acuerdo, el cual fue aprobado por el Pleno del Senado, para solicitarle al gobierno federal remitiera a esa Cámara dicho convenio para que fuera ratificado, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha.



El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, subrayó que ese mecanismo permitirá promover una ley que obligará a las empresas a cumplir en todas las medidas de seguridad e higiene, o se harán acreedoras a las sanciones que correspondan, incluso el riesgo de cancelar una concesión, por ello su importancia.



El legislador afirmó que la actividad minera es una de las más riesgosas, en la que los bajos salarios y las precarias condiciones laborales prevalecen en la mayor parte del orbe, y México no es la excepción.



Dijo que ’esta tragedia pone a la explotación minera en el foco de atención mundial, como ocurrió en el caso de Chile y los 65 compañeros fallecidos en Pasta de Conchos’. Pero lamentablemente, destacó, poco se hace a nivel mundial para mejorar la situación y miles de trabajadores siguen en la indefensión, sobre todo por la falta de rigurosas leyes en el sector y de tratados internacionales en el tema.



Recordó que en los últimos 15 años se ha registrado la muerte de al menos tres mil 700 trabajadores del sector minero, incluidos los 65 de Pasta de Conchos, debido a la falta de adecuadas condiciones de seguridad e higiene por parte de algunas empresas, por lo que consideró que hasta el momento las acciones han resultado insuficientes.



En la mayoría de los empresarios mineros predomina una visión mercantil de la salud laboral: ’Se evalúa el problema por el costo y no por los valores humanos, por lo que los muertos y heridos ocurren día a día en las minas del país. Resulta imprescindible que se garanticen condiciones seguras en el oficio más peligroso que representa la minería’, agregó….



EL ISSSTE INFORMA SOBRE INCIDENTE EN CHETUMAL



El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa que el Departamento Jurídico de su representación estatal en Quintana Roo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por hechos probablemente constitutivos de delito contra los presuntos implicados en la muerte de dos pacientes de la Clínica Hospital ’Chetumal". En el Instituto no se toleran malas prácticas en la atención médica.



El día 30 de junio del presente año, personal de enfermería explicó al titular de esta unidad médica que el doctor Jorge ’N’ ordenó que se ministrara cloruro de potasio (KCL) a dos pacientes ingresados con el cuadro y tratamiento de pacientes COVID-19.



Ante estos hechos, se instrumentó un acta circunstanciada donde tres testigos fueron coincidentes en señalar que el doctor fue quien dio esa indicación y, a consideración del personal de enfermería, ese medicamento fue el causante de la muerte de los pacientes.



Se presentó la denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República delegación Chetumal, quien asignó el número de carpeta de investigación FED/QR/CHET/0000481/2020.



El Agente del Ministerio Público Federal deberá determinar si los pacientes fallecidos fueron tratados conforme al protocolo establecido para la atención de pacientes COVID-19, y deslindar las responsabilidades que resulten en caso de que hubiera habido una mala práctica profesional.



El ISSSTE refrenda su compromiso de mantener sus estándares de atención médica y, en caso de existir alguna posible responsabilidad, hacer del conocimiento de la autoridad ministerial cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de un delito….



