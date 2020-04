El gobierno de Nezahualcótl entrega apoyos a familias afectadas por la emergencia sanitaria por COVID - 19

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -En el marco de los 57 años de la fundación de este municipio alcalde solicita al gobernador mexiquense la instalación de un hospital provisional en Neza para atender a personas que no estén enfermas de COVID19







Durante la Sesión Solemne de Cabildo con motivo de la celebración del 57 aniversario de la fundación de Nezahualcóyotl, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García anunció que el próximo lunes 27 de abril se realizará la entrega de apoyos directos a domicilio para las familias que han visto perjudicada su economía luego de reducir la actividad social y económica para evitar la propagación del COVID-19 , al tiempo que solicitó al gobierno estatal su apoyo para la instalación de un hospital provisional para hacer frente a la crisis de salud así como programas y apoyos para los medianos y pequeños comercios.



El alcalde resaltó, en dicha sesión, la cual se llevó a cabo bajo las medidas higiénico sanitarias correspondientes y guardando la sana distancia, acompañado de regidores, síndicos y el maestro Ramiro Rendon Burgos, representante del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, que Nezahualcóyotl desde sus inicios ha podido desarrollarse y salir adelante gracias al espíritu progresista y trabajador de su gente, por lo que aseguró saldrá adelante de la actual situación provocada por la emergencia nacional sanitaria, con el apoyo del gobierno federal, estatal y municipal, por lo que llamó a la unidad y a hacer todo lo que esté al alcance para sumar esfuerzos para vencer el virus y reactivar lo antes posible la economía y las actividades productivas.



En relación a su solicitud del hospital provisional, puntualizó que ya le ofreció al gobernador mexiquense el espacio del Centro Pluricultural Emiliano Zapata así como la Ciudad Deportiva del Bordo de Xochiaca, para que en cualquier de estos sitios o en los dos, se monte un centro hospitalario para personas que no estén contagiadas de COIVD19 y así abrir espacio en los hospitales de la entidad, para que entre todos podamos ayudar a la gente que necesite una atención de este tipo y que hoy le es difícil encontrar por la situación que estamos viviendo, pues como lo ha manifestado el gobernador sí se continua con ese ritmo de contagios, para el 9 de mayo habrá afectación en la capacidad hospitalaria, por lo que sería importante desde hoy prepararnos, ’nada sobra’, manifestó el edil.



De la Rosa García insistió que pese a la estimación inicial de hacer de Nezahualcóyotl una ciudad con un aproximado de 500 mil habitantes hoy viven en su territorio casi millón y medio de personas y con la densidad población más alta del país, reflejo de su vertiginoso crecimiento, pero también un reto en la prestación de servicios públicos y de salud, siendo en este momento de vital importancia fortalecer este último rubro.



Al respecto, el representante del gobierno estatal Ramiro Rendón Burgos quien tomó nota de las solicitudes del alcalde y agradeció la invitación a nombre del gobernador Alfredo del Mazo Maza, pues afirmó hablar de un aniversario más de Nezahualcóyotl es hablar de los logros de su gente trabajadora y digna representante a nivel estatal y nacional de la cultura del progreso y el esfuerzo.



El presidente municipal subrayó que para hacer frente a la emergencia el gobierno municipal determinó adquirió equipamiento y compra de insumos necesarios para combatir la propagación del COVID 19, como la adquisición de tres nuevas ambulancias especializadas, cuatro cápsulas XE, para el traslado seguro de posibles casos de covid-19, la capacitación de policías y cuerpos de rescate, así como la entrega de materiales médicos a hospitales y de gel y cubrebocas a la población.



Afirmó que en estas circunstancias difíciles en las que se conmemora un aniversario más de la fundación de esta gran ciudad, no se celebrará como la gente de Neza está acostumbrada, pues ahora toca hacerlo haciendo gala de la unidad y la solidaridad en estos tiempos en los que no se puede estar juntos pero si unidos desde casa por el bienestar de nuestras familias y el país, pues en el municipio habita gente soñadora y solidaria, que con su trabajo honra su pasado y festeja el desarrollo de la ciudad.



Finalmente, el edil Juan Hugo de la Rosa García aseguró que el municipio de Nezahualcóyotl en tan solo 57 años muchas cosas han cambiado, pues no deja de avanzar gracias a las madres trabajadoras, a los estudiantes, a los profesionistas, a los obreros, a los comerciantes, a los taxistas, los padres, abuelos, y todos aquellos que levantaron al municipio de entre el lodo y el polvo, y día con día continúan construyendo la ciudad de todos.