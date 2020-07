El gobierno de Nezahualcóyotl cambiará más de mil metros de tubería de agua en la colonia Juárez Pantitlán: Juan Hugo de la Rosa

#NEZAHUALCOYOTL,MÉX.-Con el fin de mejorar la distribución y suministro de agua potable en la colonia Juárez Pantitlán, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl instalará una línea de polietileno de alta densidad de mil metros en avenida José del Pilar, entre las avenidas Texcoco y Juárez, lo que permitirá inyectar mayor presión y con ello el vital líquido llegará con mayor regularidad, beneficiando a poco más de 6 mil vecinos con problemas de abasto, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.







El alcalde detalló que luego de solicitar y recibir por parte de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) mil cien metros de tubería de 6 pulgadas de diámetro de polietileno de alta densidad, iniciarán los trabajos que se suman a las obras de sustitución de redes hidráulicas, en una de las más antiguas del municipio, destacando que al momento de manera histórica para los colonos se han sustituido más de 28 mil metros de tubería de diferentes diámetros equivalente a un 80 por ciento de la infraestructura hidráulica de la colonia.







De la Rosa señaló que desde los inicios de su administración en 2016 la renovación y reestructuración de la red hidráulica municipal ha sido una de sus prioridades y muestra de ello es que está por concluir la sustitución de más de 500 kilómetros de red de agua potable, de un total de mil 272 kilómetros existentes en el municipio, lo que equivale a más del 40 por ciento de su totalidad.







Precisó que por años la colonia Juárez Pantitlán, una de las primeras asentadas en el municipio de Nezahualcóyotl, ha sufrido por el suministro de agua potable, por ello, desde el inicio del proyecto de sustitución de la red de agua potable en esta localidad fue una de las primeras en iniciar su proceso de cambio, por lo que a la fecha se han sustituido más de 28 mil metros de tubería de diferentes diámetros de dicha colonia y aunque los trabajos no han concluido, muchos vecinos ya reciben agua potable de la red en sus domicilios.







Refirió que en dicha colonia habitan un promedio de 36 mil personas, de las cuales con las diversas obras hidráulicas que se han realizado se ha beneficiado a 30 mil, quedando por atender la problemática de 6 mil vecinos.







Sostuvo que si bien se ha introducido nueva tubería en casi toda la Juárez Pantitlán se siguen teniendo problemas de baja presión en el tramo de Av. José del Pilar y de la calle Oaxaca a avenida Texcoco, por lo que para para solventar este problema se envían pipas de agua durante la semana, con lo que a esa zona se destinan al mes 4 mil 671 metros cúbicos de agua potable.







Aseguró que la obra de sustitución de la red en dicha colonia no ha concluido, se encuentra a un 80 por ciento, pues aún faltan trabajos por realizar en dicha colonia por parte de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y del gobierno municipal para que concluyan los trabajos de sustitución y conexión.







En ese sentido, agradeció a Francisco Núñez Escudero, encargado de la Vocalía Ejecutiva de la CAEM, quién hizo entrega de los mil metros de tubería al alcalde, así como al gobernador Alfredo de Mazo Maza el apoyo para la instalación de la nueva línea conducción en la avenida José del Pilar entre las avenidas Texcoco y Juárez, al tiempo que reiteró sus solicitudes de concluir el túnel Churubusco – Xochiaca que permitirá desalojar las aguas pluviales de forma directa y por gravedad, así como las renovaciones de los colectores Villada, Sor Juana y Kennedy para evitar inundaciones.







Por su parte, Francisco Núñez Escudero reconoció la labor del presidente municipal en materia de obra hidráulica, al tiempo que presentó avances importantes en la renovación del cárcamo Villada, el cual se encontraba trabajando a un tercio de su funcionamiento y ahora recobrará su capacidad de bombeo original al cien por ciento a fin de agilizar el desalojo de aguas pluviales durante la próxima temporada de lluvias.







Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García manifestó que el gobierno municipal ha realizado más de 400 obras y acciones para disminuir la problemática de falta de agua no sólo en dichas zonas sino en toda la ciudad, pues cabe señalar que la obra de red de agua potable en Nezahualcóyotl se construyó hace poco más de 40 años pensando en un total de 500 mil habitantes y hoy en día se cuenta con el triple de población, razón por la cual todos los trabajos realizados son vitales e indispensables tras décadas de inactividad en ese sentido.