El gobierno de Taxco reforzará medidas de prevención ante cambio en semáforo epidemiológico.

Taxco de Alarcón, Guerrero. 14 de septiembre de 2020.-El presidente municipal de Taxco Marcos Efrén Parra Gómez dio a conocer que, ante el cambio del semáforo epidemiológico de amarillo a naranja, el Gobierno del estado que encabeza Héctor Astudillo Flores, por determinación del Consejo Estatal de Salud, consideraron necesario llevar a cabo las modificaciones al porcentaje de ocupación de diversas actividades económicas no esenciales, en un acuerdo que suscribieron los tres poderes de gobierno, para la reapertura parcial de actividades en la entidad por los efectos de la pandemia del COVID-19.



Marcos Parra, informó que, el acuerdo establecido y firmado por el gobernador del estado Héctor Astudillo, el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, se realiza con la finalidad de preservar la salud integral de las y los guerrerenses, actuando con responsabilidad en cumplimiento de las disposiciones sanitarias del orden federal, respetando los protocolos establecidos por las autoridades por el incremento de contagios a causa del virus SARS-COv2.



Apuntó que el pasado 31 de agosto fue publicado un acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en edición extraordinaria, convenio en el cual se autoriza el incremento de ocupación de diversas actividades no esenciales en el estado, por lo que, en la modificación del acuerdo, la ocupación y aforo autorizado en actividades comerciales del 14 al 20 de septiembre será de un 60% y a partir del 21 al 27 de septiembre regresarán a un 50%, en hoteles y establecimientos de alojamiento temporal, platerías, joyerías y servicios religiosos.

Parra Gómez destacó que, acatando los protocolos y medidas sanitarias implementadas por la modificación del acuerdo, para evitar el contagio de Covid-19, en los servicios turísticos del municipio, se han llevado a cabo las disposiciones sanitarias correspondientes, como el uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, mantener la sana distancia, la toma de temperatura y la sanitización permanente de espacios públicos.



Finalmente Parra Gómez dijo que, de acuerdo a lo considerado por el gobierno del estado, en realizar las modificaciones necesarias al porcentaje de ocupación de diversas actividades económicas no esenciales que se contemplaron en el Acuerdo que asentaron los Tres Poderes del Estado, para la reapertura parcial de actividades en el estado, el gobierno de Taxco seguirá asumiendo la decisión responsable de cuidar a la ciudadanía, por lo que exhortó a la población a no bajar la guardia, y seguir los protocolos de sanidad y evitar mayores riesgos de contagio y de esta manera reducir los índices de la enfermedad del Covid-19.