El gobierno de Taxco toma medidas extremas para contener la propagación del Covid-19 en la población taxqueña

TAXCO, Gro. 26 de enero de 2021 (OCS/PM/966).- Con el firme objetivo de no bajar la guardia ante la contingencia del Covid-19, que ha azotado a todo el país, el gobierno de Taxco que preside Marcos Efrén Parra Gómez, continúa trabajando para dar seguridad a la población, así lo dio a conocer el Secretario de Gobierno Municipal Esteban Sotelo Salgado.



Por lo que realizó un llamado a los taxqueños para extremar precauciones, además de que informó de los aforos, horarios y actividades autorizadas por el gobierno del estado para el funcionamiento de actividades no esenciales en el estado, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.



Destacó que los aforos, actividades y horarios del 21 al 31 de enero para los hoteles y alojamiento temporal de ocupación y áreas comunes bancos y servicios financieros, deben tener un aforo del 30%, así como los transportes públicos deben intensificar las medidas de prevención sanitaria con un aforo del 50%, en lo que respecta a las tiendas de conveniencia a partir de la 6 de la tarde se suspende la venta de bebidas alcohólicas, se reduce al 50% su aforo y sólo se permitirá el acceso a una persona por familia.



El alcalde Marcos Parra, por su parte a mencionado que la población debe tomar las medidas pertinentes para detener la contingencia, sobre todo la concientización de toda la población, ya que en todas las familias de Taxco debe iniciar la protección y el cuidado y así evitar la propagación del virus.



Así también gimnasios en sus áreas de pesas mediante cita programada, sólo para actividades individuales y con filtro de toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial, los usuarios deberán ingresar con cubrebocas y permanecer con él durante toda la actividad de manera correcta, los propietarios o encargados deberán sanitizar el equipo de uso común entre cada usuario, quedando prohibido el uso de regaderas, casilleros o vestidores comunitarios y no se permiten las clases grupales en lugares cerrados ni el uso de Caminadoras o Elípticas.



Los servicios religiosos, plazas cívicas, jardines parques y unidades deportivas, bancos, joyerías y platerías, supermercados, almacenes, centros comerciales, barberías y estéticas, la producción industrial y mezcalera, tribunales judiciales administrativos y en los laborales, deben trabajar a un 30% de su aforo.



Finalmente, Esteban Sotelo enfatizó que el cabildo taxqueño aprobó un acuerdo que fue enviado al gobierno del estado con el fin de solicitar que Taxco fuera considerado con un semáforo epidemiológico color rojo, pero con las consideraciones necesarias para evitar en la medida de lo posible afectaciones a las actividades económicas del municipio taxqueño.