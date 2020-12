El gobierno de Valle de Chalco impulsa la reactivación económica local sin arriesgar la salud

Valle de Chalco Solidaridad a 8 de diciembre de 2020.-Con el propósito de supervisar y verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias con la intención de reactivar la economía local sin arriesgar la salud de la población, trabajadores y clientes, el presidente municipal, Armando García Méndez realiza operativos y supervisa de manera personal el cumplimiento de los protocolos sanitarios.



Mantiene demás cercana comunicación e información de las autoridades municipales con la comunidad empresarial para evitar que la económica se detenga.

Se trata, dijo de evitar contagios de enfermedades por el VIRUS SARS-COV2 (COVID19) que por desgracia nuestro país no es el único, de ahí que pidió a la población a mantener los cuidados necesarios.



Los operativos de supervisión, verificación, seguimiento y cumplimiento de las disposiciones sanitarias se han realizado en las principales avenidas y calles del territorio municipal, logrando beneficiar a los vecinos de más de diecisiete colonias y se trabaja en todas y cada una de ellas.



El alcalde, señaló que para reactivar con éxito la economía local sin arriesgar la salud de trabajadores y clientes, el gobierno de Valle de Chalco Solidaridad mantiene una buena coordinación con las autoridades sanitarias del Estado de México como con el gobierno de república.



Explicó que con base en lo publicado en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno, con fecha del 20 de noviembre del año en curso, se fijo un horario de ’operación de restaurantes y unidades económicas cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos hasta las 22 horas’.



Otras actividades comerciales que deberán concluir su funcionamiento a las 19 horas, debido a las restricciones que impone el cumplimiento de las medidas preventivas de salud e higiene, son las ’tiendas departamentales, centros y plazas comerciales, espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, actividades acuáticas y campos deportivos, así como todas las actividades físicas y recreativas al aire libre, museos, cines y teatros, locales o espacios destinados a actividades culturales, auditorios, foros, y gimnasios, clubes, establecimientos destinados a la práctica de actividades físicas o deportivas, balnearios, albercas públicas, baños públicos, vapores y spas’.



Es importante precisar que las ’actividades tales como palenques, bares, cantinas, discotecas y videobares, centros nocturnos, centros botaneros y cerveceros, salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos), billares, y establecimientos para la venta de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y/o al copeo, no están permitidas en ninguna modalidad’.

Por lo anterior, y en ánimo de crear las condiciones materiales y objetivas que permitan estimular con acierto la reactivación de la economía local, la Administración 2019-2021, exhortó a la comunidad empresarial al cumplimiento de la normatividad vigente mediante el cierre voluntario, notificaciones, avisos, y en casos de reiteradas incidencias, suspensiones y clausuras; acciones ejecutadas con transparencia y en apego a Derecho.

En ese sentido, el interés del Ejecutivo local ha sido impulsar con vigor la recuperación de la actividad económica local sin arriesgar la salud de la población, trabajadores y clientes, y de esta manera, fortalecer la economía.

Los operativos de supervisión, verificación, seguimiento y cumplimiento de las disposiciones sanitarias se han realizado en las principales avenidas y calles del territorio municipal, destacándose los recorridos sobre las vialidades de Cuauhtémoc, Moctezuma, Xicoténcatl, Chalco-Tláhuac, Chimalpain, Cuitláhuac, Ignacio Comonfort, Alfredo del Mazo, Juan Pablo II, Sebastián Lerdo de Tejada, Antonio Díaz Soto y Gama, Dr Antonio Díaz Covarrubias, y Tezozómoc, entre otras.

Beneficiándose a los vecinos de las colonias: San Miguel Xico IV, Niños Héroes I, Darío Martínez II, San Isidro, Independencia, El Agostadero, Del Carmen, María Isabel, Jardín, Santa Cruz, Alfredo Baranda, San Miguel Xico I, San Miguel Xico II, Concepción, y San Miguel Xico III.

Además, hay que resaltar que se invitó a la población a no realizar fiestas clandestinas pues ponen en riesgo la salud de los asistentes y organizadores.

Por lo tanto, y gracias a la promoción y seguimiento estricto de las medidas de sanidad e higiene, además de la intensa labor de comunicación e información de las autoridades municipales con la comunidad empresarial, la actividad económica no se ha detenido, y la propagación de contagios en temporada invernal ha logrado contenerse de manera favorable.

En estos recorridos, han participado las direcciones de Atención a la Salud, Desarrollo Económico, Industria y Comercio, Gobierno, Jurídico, Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública y Tránsito, y la coordinación de Comunicación Social, en conjunto con elementos de la guardia nacional y autoridades estatales.