El gobierno de Valle de Chalco Solidaridad conmemora el 19 de septiembre de 1985 y 2017 en memoria de las víctimas del sismo

Valle de Chalco a 19 de septiembre de 2020



Para honrar la memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, el gobierno de Valle de Chalco Solidaridad que dirige el licenciado Armando García Méndez, izo la Bandera a media asta en señal de duelo, e invitó a los presentes a guardar un minuto de silencio por su ausencia.

Estuvieron presentes en la ceremonia solemne, el Secretario del Ayuntamiento, Eliseo Gómez López; el director de Seguridad Pública y Tránsito, Enrique López Martínez; el director de Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos, J. Manuel Rojas Salas, y las directoras y directores de la Administración 2019-2021.

Antes de iniciar su mensaje, el edil informó que: ’Por instrucción de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, se suspende el ejercicio del simulacro del 19 de septiembre’.

’Esta medida se aplica para evitar concentraciones que pongan en riesgo la salud de las personas. Es importante recordar que el semáforo epidemiológico sigue en color naranja, y que hoy, la prioridad es disminuir el peligro de contagio’, afirmó, al tiempo que exhortó a la población a no relajar las medidas de sanidad e higiene, e insistió en la importancia de utilizar el cubrebocas y asearse las manos frecuentemente.

El Presidente Municipal, Armando García Méndez, recordó que el 19 de septiembre, la ciudad de México y su zona metropolitana fueron sacudidas por un fuerte movimiento telúrico que causó grandes daños, pero que también, dejo una profunda marca en la memoria colectiva, además de una dolorosa enseñanza.

’Tenemos que estar preparados para afrontar el desastre, y en este aprendizaje, gobierno y sociedad debemos caminar juntos. Estoy convencido, que la única forma de lograrlo, es, a través, de la cultura de la prevención; hay que fomentar su ejercicio’. Advirtió.

Esto, favorecerá la capacidad de reacción ante el desastre. ’Aquí, es necesario fijar un paréntesis, ya que el desastre, es un suceso, que se manifiesta de 2 formas: es natural, o es provocado. Sobre los desastres naturales hay que decir que son inesperados, y de los provocados, su nombre lo indica; por lo tanto son evitables y previsibles’.

En ambos casos, aseguró, el desastre afecta el ritmo de la vida, y es responsabilidad del gobierno, impulsar una cultura de la prevención que se finque sobre principios sólidos de protección civil, además de combinarse con un riguroso protocolo de emergencia. En consecuencia, se pronunció a favor de la educación en este tema en específico.

’Mi gobierno se mantendrá alerta y a la orden, y los cuerpos de seguridad y de emergencia, preparados al llamado de la ciudadanía, pues la tarea de esta administración, es brindar seguridad a todas y todos los habitantes de este gran municipio’, afirmó.

Además, se refirió a la función de los elementos de protección civil, a quienes agradeció su incansable labor en favor de la ciudadanía, y recordó que desde el 2001 se reconoció, a nivel nacional, el 19 de septiembre, como el Día Nacional de la Protección Civil.

El acto solemne en memoria de las víctimas del sismo de 1985 y 2017, finalizó con la exhortación a no relajar las medidas de sanidad e higiene, pues se recordó que el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja, lo que significa que la pandemia no ha terminado.

