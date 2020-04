El gobierno de Valle de Chalco Solidaridad orienta a la población: Armando García Méndez

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉX.- Para evitar que la población se vea afectada por el COVID – 19, el gobierno municipal que encabeza el presidente municipal, Armando García Méndez ha desplegado al personal capacitado a visitar casa por casa a las familias de la localidad para convocarlos a mantener los cuidados necesarios y no salir para evitar contagios.

Señaló que en coordinación con la Policía Municipal, Guardia Nacional y Policía Estatal realizan recorridos por las calles y avenidas de la localidad para prestar auxilio en caso necesario, además del apoyo de las instituciones del sector salud.

García Méndez convocó a la población que por necesidades tienen que salir, a utilizar tapaboca, lavarse las manos con agua y jabón constantemente, además de no asistir a reuniones en donde acuden grupos de personas.

Mantener la sana distancia, no acudir a los parques recreativos son otros de los cuidados que la población debe cuidar durante el tiempo necesario que por disposición del sector salud del Gobierno de la República disponga en tanto pase la pandemia.