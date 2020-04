El Gobierno del Edoméx convoca a inscribirse a licenciatura en educación

Pueden realizar prerregistro en línea, del 20 de abril al 17 de mayo.

• Está disponible la convocatoria en el sitio web de la Secretaría de Educación http://seduc.edomex.gob.mx/educacion-superior.



Toluca, Estado de México, 14 de abril de 2020. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, convoca a los aspirantes a participar en el Proceso de Selección 2020-2021, para cursar la Licenciatura en Educación, en las Escuelas Normales Públicas de la entidad.



Podrán participar egresados de Educación Media Superior o estudiantes que cursen el último semestre o periodo escolar de este nivel académico, y realizar su prerregistro en línea, del 20 de abril al 17 de mayo de 2020, a través del Sistema Integral de Control Escolar para Escuelas Normales (SICEEN), en http://sen.edomex.gob.mx/.



El registro de aspirantes se realizará del 18 de mayo al 5 de junio de 2020, y los interesados deberán presentar acta de nacimiento certificada o documento equivalente, certificado de Educación Media Superior o constancia de estudios con promedio mínimo aprobatorio, emitida en las fechas que comprende el proceso de selección, acompañada del historial académico o tira de materias que acrediten como alumno regular y especifique el promedio general alcanzado hasta el quinto semestre de bachillerato o equivalente.



Los aspirantes que acreditaron sus estudios de bachillerato mediante el Acuerdo 286, emitido por la Secretaría de Educación Pública, podrán participar en el proceso de selección, sólo si cuentan con el certificado total de bachillerato, así como dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro o color, y cubrir la cuota de 885 pesos por derecho a examen.



La convocatoria completa de escuelas que ofertan 16 diferentes licenciaturas, se puede consultar en el sitio web de la Secretaría de Educación http://seduc.edomex.gob.mx.



El examen de selección se aplicará el 11 de julio de 2020, a las 9:00 horas, en la Escuela Normal donde realizó el registro. Para ingresar a la sede de aplicación es obligatorio presentar su pase de ingreso al examen y una identificación oficial vigente con fotografía. En caso de no presentarse al examen, el aspirante pierde el derecho de participar en dicho proceso.



Quienes no cumplan con todos los requisitos de la convocatoria, no podrán participar en el proceso y en la selección de aspirantes se tomará en cuenta el promedio obtenido en la educación media superior, así como el puntaje en la evaluación general de conocimientos del examen XB II.



Los resultados serán publicados el jueves 16 de julio de 2020, en el sitio web de la Dirección General de Educación Normal, http://dgenyfp.edomex.gob.mx/ y en las Escuelas Normales.