El gobierno del estado continúa fortaleciendo las acciones y coordinación para evitar contagios por Covid-19

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro.29 octubre, 2020.- El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que en la ruta de mantener una estrecha aplicación de las estrategias para evitar contagios por Covid-19, pide a la población y prestadores de servicio turístico redoblar esfuerzos ante la llegada de visitantes, poniendo siempre en práctica los protocolos sanitarios, que son fundamentales para que no se registren infecciones por este virus.



Señaló que ante ellos es muy importante el uso del cubrebocas, ya que este accesorio genera una barrera y evita que las partículas que expulsamos cuando hablamos, gritamos, cantamos, tosemos o estornudamos, se difundan y generen una fuente de contagio.



’Imaginen ustedes un aerosol, cuando usamos un aerosol cómo son gotitas pequeñas bueno, esas son las más peligrosas, porque esas no caen inmediatamente, van allá más de 2 metros incluso y en lugares cerrados, que no están ventilados pueden llegar hasta 7 u 8 metros, entonces el contagio aumenta. Por eso es la recomendación, por eso es la indicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de evitar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones’, explicó.



Durante el reporte diario sobre el Covid-19 en la entidad, De la Peña Pintos dijo que el esfuerzo de la administración estatal se ha centrado en establecer estrategias que permitan frenar los contagios; en este sentido destacó que los panteones se mantendrán cerrados, esto a fin de evitar que se registren conglomeraciones.



Asimismo, recordó que como parte de estas acciones, se han instalado módulos y brigadas de sanitización, así como de concientización en los accesos a las playas, plazas comerciales y también en aquellas zonas que tienen un alto flujo de personas.



En cuanto a la situación de Guerrero, dio a conocer que hasta el día de hoy se registran 22 mil 69 casos y 2 mil 228 defunciones. En las últimas 24 horas, se registraron 44 nuevos casos, lo que representa un incremento del 0.2% en relación al día anterior; explicó que de acuerdo a la tendencia, por cada cien estudios que realiza el Laboratorio Estatal de Salud Pública, hay aproximadamente un 40% de positividad.



Informó que hay 447 casos activos, los cuales se concentran mayoritariamente en 15 municipios, entre los que destacan Acapulco, Chilpancingo, Atoyac, Zihuatanejo, Iguala, entre otros. A este respecto dijo que hay cierta estabilidad en Chilpancingo y Tixtla, en comparación con Acapulco y Zihuatanejo, que siguen en aumento.



Las defunciones se mantienen a la baja, de tal manera que en plataforma hay registro de 169; resaltó que día a día se van subiendo reportes de fallecimientos que se dieron en fechas anteriores. Informó que en este día, se tuvo el reporte de 9 muertes, la mayoría de ellos en adultos mayores de 60 años; en el mes de octubre se mantiene un promedio de 9.8 decesos por día.



De la Peña Pintos dijo que hay 192 pacientes hospitalizados, de los cuales 49 se encuentran intubados, en estado crítico. Resaltó que se mantiene una tendencia ondulante a la baja e insistió en que hay que tener cuidado, porque esto está relacionado con la actividad de fin de semana, puentes y días festivos, donde hay gran movimiento de personas. En cuanto a la ocupación hospitalaria, dio a conocer que se mantiene un porcentaje de 27 puntos.