El gobierno del estado establece horarios de funcionamiento de servicios no esenciales del 23 de noviembre al 6 de diciembre.

Taxco de Alarcón, Guerrero}23 de noviembre de 2020.-El gobierno del estado de Guerrero, dio a conocer en el Periódico Oficial, el acuerdo que establece los porcentajes de ocupación y horarios de funcionamiento de diversas actividades no esenciales en la entidad, del 23 noviembre al 06 de diciembre del 2020, con excepción de las fiestas religiosas y tradicionales que serán suspendidas del 01 de diciembre, hasta el 15 de enero del 2021.



Se destacó que este convenio en su artículo primero, debido a los altos riesgos de contagio por el COVID-19, se deberán seguir acatando de manera obligatoria el uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, aplicación de gel antibacterial, disponer de agua para el lavado frecuente de manos, así como mantener la sana distancia y sanitización permanente.



En este sentido el presidente de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, informó que la administración municipal ha llevado a cabo las recomendaciones que el gobierno estatal ha marcado, con la sanitización en la zona urbana de la ciudad y sus comunidades, la instalación de módulos de salubridad en diferentes puntos de la zona centro, atendiendo los lineamientos de sanidad principalmente en todos los lugares de concentración y comercios como hoteles, platerías y restaurantes que reciben al turismo.



Por otra parte, en el artículo segundo de este acuerdo, considerando que en el estado el Semáforo Epidemiológico se mantiene en color Naranja, el Consejo de Salud ha determinado ajustar la vigencia del porcentaje de ocupación y horarios de diversas actividades no esenciales, con la finalidad de preservar la salud integral de la población.



Determinando que hoteles y establecimientos de alojamiento temporal tendrán una ocupación de un 50% de su aforo total, así como los servicios de alto riesgo como el transporte público, bares y restaurantes, intensificando las medidas de prevención al 50% de su capacidad total, uso obligatorio de cubrebocas y mantener una sana distancia entre los pasajeros, asimismo aplicará en supermercados, almacenes, centros comerciales, barberías y estéticas.



Los servicios religiosos, bancos, cines, teatros, museos, platerías y joyerías deberán tener un aforo del 40%, en el área turística y distracción como plazas cívicas, jardines, parques, grutas, zonas arqueológicas, unidades deportivas, y en lugares abiertos que se consideran de alto riesgo, y se deberá respetar en un aforo de un 50%.



Finalmente, el presidente municipal Marcos Parra, enfatizó que en la ciudad de Taxco no ha bajado la guardia y seguirán con los trabajos de sanitización en diferentes zonas del municipio, así como el uso obligatorio del cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y la sana distancia, con la finalidad de disminuir los contagios del COVID-19 y no regresar al semáforo rojo en la entidad.