El Gobierno Estatal tiene que explicar el endeudamiento público por Covid-19: Nilsan Hilario Mendoza.

*Aumenta deuda en Guerrero por 266 mdp por Covid-19.



Chilpancingo. 04 JULIO 2020.- El gobierno del estado de Guerrero, adquirió una deuda de más de 266 millones de pesos, para atender la pandemia del COVID-19, que se suman a los más de 951 mdp que se han gastado hasta el 30 de junio para esta problemática de salud, así lo dio a conocer el mandatario Guerrerenses, Héctor Astudillo Flores.



"La secretaría de salud ha gastado 217 millones de pesos que no estaban presupuestados para el COVID-19, hay en deuda ya comprometidos 266 millones de pesos que se deben y de esos 200, esos además el gobierno del estado ha transferido 115 millones de pesos de la aportación que nos corresponde solidariamente incorporar a la secretaría de salud" dijo.



Durante su comparecencia virtual con diputados locales, reconoció que 13 dependencias que se le disminuyó su recurso, sin precisar qué áreas u oficinas, sin embargo, proyecto que el gasto para esta pandemia calculado a finales de año serán de más de 4 mil mdp.



"El total, para no dar más números, que nosotros calculamos que vamos a tener de afectaciones a finales de años en diciembre, rebasa o llega casi a los 4 mil 800 millones de pesos" dijo.



En las pantallas mostró algunas gráficas de las cifras de afectación ciudadana, salud y defunciones que se han registrado en por este suceso mundial.



En consulta telefónica, la diputada local de Morena, Nilsan Hilario Mendoza expresó que es importante que especifique el destino de los recursos presupuestos en cada área, y los recursos para el Plan de Emergencia Económica en el estado de Guerrero, para no recurrir al endeudamiento con proveedores por màs de 500 millones.



Expresó la importancia de que se clarifiquen los recursos públicos de las Secretarías de: Sagadegro, Sedesol, Turismo y DIF Estatal y los ahorros generados por la inactividad gubernamental por el COVID-19, esto con el fin de que los guerrerenses conozcan a detalle que se está haciendo con los recursos públicos.



Y es que crítico que no se reduzcan los gastos administrativos y se estén sacrificando los programas sociales y de interés a los grupos más vulnerables e incluso, se tenga que recurrir al endeudamiento y no al ahorro social.