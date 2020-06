El gobierno federal busca mitigar los daños del COVID-19 con ampliar los plazos de pagos de trabajadores y empresas

+Buscan mitigar daños por el COVID-19



CIUDAD DE MEXICO,.-Con extensiones de las facilidades regulatorias el Gobierno Federal buscan apoyar a personas y empresas a mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia causada por el Covid-19



El plazo establecido de 120 días naturales para recibir y atender solicitudes de reestructura de créditos venció el pasado 26 de junio. Sin embargo, considerando las condiciones actuales de la contingencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV decidió ampliar hasta el 31 de julio la vigencia de los criterios contables especiales (CCE), informó este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.



"La extensión del plazo de instrumentación de las reestructuras hasta finales de julio permitirá a las instituciones financieras terminar de analizar, y en su caso aprobar las solicitudes pendientes. Asimismo, podrán acogerse a estas facilidades aquellas operaciones de crédito autorizadas en marzo que posteriormente se vieron impactadas por los efectos negativos de la contingencia", anunció la dependencia en conjunto con otras medidas para ayudar a amortiguar los efectos por la crisis económica potenciada por el Covid-19.



Con el objetivo de fortalecer de inmediato la liquidez de las familias y empresas, así como para propiciar que los acreditados pudieran recuperarse antes de reactivar sus pagos, la CNBV anunció, desde el 26 de marzo de 2020, los CCE aplicables a instituciones de crédito, con carácter temporal, que permiten la reestructura de los créditos al consumo, de vivienda y comerciales vigentes al 28 de febrero de este año.



Con estas facilidades regulatorias, las instituciones financieras otorgaron un periodo de gracia de 4 a 6 meses a las familias y empresas afectadas por la contingencia, durante el cual no estuvieron obligadas a pagar a las instituciones financieras el capital y/o los intereses de sus créditos, sin que esto significara afectar su historial crediticio o la acumulación de intereses moratorios.



Además, para las instituciones financieras, los CCE otorgaron la facilidad regulatoria de no registrar los créditos reestructurados como cartera vencida, lo que conllevó a no incrementar las reservas durante la moratoria de pagos, permitiendo mantener el otorgamiento de crédito a familias y empresas, al estabilizar en el corto plazo su rentabilidad y los niveles de solvencia en espera de que las condiciones económicas mejoren.



Adicionalmente, el director del Infonavit, Carlos Martínez, anunció -previa ratificación el día de mañana por parte de su Consejo de Administración- la ampliación de facilidades a los trabajadores y empresas que anunció en marzo pasado como: Seguro de Desempleo Universal por hasta 3 meses y sin copago; Prórrogas por hasta tres meses sin intereses (tolerancia al pago) y Ajuste al factor de pago de hasta 50% en el caso de un paro técnico que implique una reducción salarial acordada entre el patrón y los trabajadores. De igual forma, la flexibilización para los procesos de originación de créditos.



"Los beneficios podrán solicitarse hasta el 31 de agosto. Asimismo, se implementará un plan de atención a los beneficiados para cuando se cumplan las fechas de término de sus beneficios", refirió la SHCP.



En este tenor, Banobras hará uso de las facilidades regulatorias dadas a conocer por la CNBV para ampliar el plazo de sus programas en beneficio de sus acreditados.



Los programas de Banobras apoyan financieramente proyectos de infraestructura, particularmente para los acreditados que hayan tenido disminución en sus flujos de ingresos. Entre los beneficiarios del programa se encuentran proyectos carreteros que han tenido reducciones en sus ingresos por la baja en el aforo vehicular.



También se brinda apoyo financiero a entidades federativas, municipios y organismos acreditados, para que las entidades subnacionales cuenten con liquidez para continuar con sus acciones prioritarias durante la contingencia.



Por su parte, Fonacot implementó el Plan de Alivio Fonacot, con el que los pagos no cubiertos en abril y mayo fueron transferidos al final del plazo de los créditos sin costo para el acreditado y con reporte de cumplimiento ante Buró de Crédito…..



ACUDEN AL IMSS 3.1 MILLONES DE DIABETICOS PARA EL MEJOR CUIDADO DE SU SALUD



Para el mejor cuidado de su salud, 3.1 millones de derechohabientes con diabetes acuden de manera constante a las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reciben tratamiento farmacológico para el control de su padecimiento, además de orientación nutricional para disminuir sobrepeso u obesidad, el factor de riesgo más importante para la aparición de las diversas complicaciones de la enfermedad.



El doctor Juan Humberto Medina Chávez, Líder del Protocolo de Atención Integral en Diabetes, indicó que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 ha sido de especial importancia extremar cuidados en las personas con diabetes y otras enfermedades crónicas, pues en caso de adquirir el virus tienen mayor riesgo de requerir hospitalización, intubación e incluso fallecer.



Explicó que pacientes con diabetes se pueden complicar con mayor facilidad en comparación a población joven y sin males crónicos, ’el virus produce inflamación en todo el organismo y puede llevar a que se descompense su control de glucosa o metabólico, por eso a este grupo se le debe cuidar más’.



Un factor de protección es el autocuidado de la salud con el fin de evitar las complicaciones de la diabetes, como pérdida de la vista, infartos cerebrales, al corazón o la amputación de extremidades, y que consiste revisar constantemente los niveles de glucosa, tomar el medicamento en el tiempo y forma indicado por el médico, realizar dieta, ejercicio y acudir a consulta, indicó.



El doctor Medina Chávez refirió que para los pacientes que tienen control adecuado de su enfermedad y evitar riesgos de contagio por COVID-19, se cuenta con la estrategia ’receta resurtible’, que consta en hacer la entrega de medicamentos por tres meses, de tal manera que en ese periodo no tenga que salir de casa o un familiar puede recogerlas en su lugar.



Al término del tercer mes, dijo, es necesario que el o la derechohabiente acuda a una valoración con su médico familiar a fin de dar un seguimiento adecuado de la diabetes y ajustar el tratamiento en caso de ser necesario, además de verificar el peso y estado de salud en general; si así lo considera, podrá expedir una nueva receta resurtible.



El Líder del Protocolo de Atención Integral en Diabetes indicó que la segunda causa de consulta en el IMSS es por diabetes y que anualmente en el Seguro Social se otorgan más de 50 mil atenciones en Unidades de Medicina Familiar, clases de nutrición y estrategias de prevención, cifra a la que se deben sumar procesos de diálisis peritoneal, hemodiálisis, infartos y citas en especialidades.



Explicó que el confinamiento de varias semanas en domicilio no debe ser impedimento para que los pacientes lleven un estilo de vida saludable, mediante una dieta que limite alimentos con altos contenidos de azúcar y rica en proteínas, alimentos integrales y vegetales, así como realizar ejercicios aeróbicos durante 150 minutos cinco días a la semana….



MÉXICO NECESITA UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA ABATIR LA POBREZA ENTRE LOS ADULTOS MAYORES



En el periodo 2008-2018, la política pública aplicada en México no logró reducir la pobreza en la población de 65 años o más, lo que significa que uno de cada tres personas de esa edad en el país se encuentra en una posición de inopia moderada, señaló la doctora Rosario Cárdenas Elizalde, profesora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).



Al revisar ’la tendencia de la intensidad de este fenómeno’, se observa que en 2014 aumentó en forma leve respecto de 2008 y que entre 2016 y 2018 la proporción de gente de este grupo de edad en privación moderada o extrema no cambió en esencia.



La investigadora del Departamento de Atención a la Salud participó en el Conversatorio en línea Víctimas silenciadas: violencia hacia las personas mayores, organizado en conjunto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).



Con la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, en 2004, se dio un paso muy importante e inició una medición multidimensional de la pobreza, mientras que en la Agenda 2030, la aplicacion de una perspectiva multidimensional coadyuvará a que nadie quede atrás en el mejoramiento de las condiciones de vida, así como a reducir las desigualdades entre y al interior de los países.



Esa norma mandata al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a medir la pobreza en cuanto al bienestar económico y en derechos sociales: rezago educativo; carencia de servicios de salud; acceso a la calidad, espacios y servicios básicos de vivienda, seguridad social y alimentación.



Mejorar la vida de mexicanos con 65 años o más requiere también de acciones en favor de las generaciones más jóvenes, empezando por plantear que el incumplimiento de las garantías coloca a los adultos mayores en contextos de vulnerabilidad y víctimas, por no poder ejercerlas y encontrar obstáculos en la satisfacción de las mismas, incluidas aquellas de índole social.



La también presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de la Población detalló que aparte de las carencias, existe rezago educativo, el cual se mide mediante los estándares comprometidos por el gobierno mexicano y es el más significativo para quienes concluyeron la escolaridad obligatoria.



Tampoco ejercició el derecho a educarse y poseer una escolaridad formal y, según las evaluaciones de Coneval, en 2018 una de cada diez personas de 65 años o más carecía de los servicios de salud.



Aun cuando ha habido mejoras en algunos indicadores ’encontramos que uno de cada dos individuos de 65 años o más tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza por percepciones y que uno de cada cinco gana menos del correspondiente a la estrechez extrema, lo que muestra que se encuentra en un entorno económico de gran desventaja’…..



