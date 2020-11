El gobierno federal no ha sido rebasado por la pandemia de Covid-19, AMLO

Texcoco, Mèx., 22 de noviembre.- Tras señalar que el gobierno no ha sido rebasado por la pandemia de Covid-19 y a pesar de lo difícil que representa, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que en los dos últimos años su gobierno no ha dejado de avanzar y 130 hospitales han sido construidos, de los cuáles 60 ya han sido equipados y 70 están en proceso de terminación.



Al encabezar la inauguración del Hospital Materno de Texcoco; el mandatario afirmó que ningún enfermo de Covid se ha quedado sin atención y sin una cama ni sin algún médico que los atienda y en la primera etapa de la pandemia fue muy importante aplanar la curva de contagios con el comportamiento de la gente, la buena la conducción de los especialistas del sector salud y el heroico trabajo de los los trabajadores de la salud.



Destacò que con el incremento de los últimos días de los contagios que no ha sido tan grave, actualmente se tiene un 50 por ciento de camas disponibles en los cerca de mil hospitales que están dedicados atender a pacientes de Covid por lo que eso ya no es el problema, ’hay para atender todos los enfermos’.



Sostuvo que se está en una nueva etapa en la pandemia en la que el gobierno está aplicando mayor experiencia y se están seleccionando los mejores hospitales para que los enfermos puedan recuperarse y reducir el número de fallecimientos.



Recordó que por eso se estableció un convenio hospitales con privados para contar con 150 camas extras para enfermos que requieren terapia intensiva y seguir salvando vidas.



’A pesar de lo difícil de la pandemia no dejamos de avanzar en el plan originalmente se planeado. Con el Covid se contrataron a más de 50 mil trabajadores de la salud y esos trabajadores aunque se tenga una vacuna y se vaya reduciendo los contagios, esos trabajadores no van a ser despedidos después de que pasemos la emergencia, van a hacer integrados al sistema de salud.



’Mas de 80 mil trabajadores de la salud van a ser basificados, a partir de enero del año próximo, y se le va dar preferencia los que tienen más antigüedad’, dijo.



López Obrador apuntó que se heredó del pasado un déficit de médicos y especialistas, ’un fruto podrido de la política neoliberal’, ya que actualmente México no tiene los especialistas que requiere su población, porque se fue privatizando la educación en general y se uso como excusa de que no pasaban los médicos los exámenes de admisión y por eso no podía ni graduarse como médicos a nivel licenciatura ni especializarse cuando en realidad no había presupuesto.



Agregó que cada año la demanda era de 40 mil médicos especialistas y se admitían 8 mil. Ahora se van a atender, dijo, al doble, cerca de 20 mil.



’Un problema estructural sigue siendo el desabasto de medicamentos es un problema porque la corrupción lo ha echado a perder todo, había un monopolio que eran los que se encargaban de venderles al sector salud, las medicinas, los insumo y equipos médicos.



’Cuando mucho 10 empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año, a precios alzados en cuanto a costo real de medicamentos y equipos. Todo eso ya se está combatiendo y no ha sido fácil porque se comportan como mafia con campañas de desprestigio como que estábamos dejando a los niños con cáncer sin medicamentos y servicios, para que diéramos marcha taras nuestra decisión de luchar contra la corrupción’, aseveró.



Refirió que se suscribió un convenio con la ONU ya ahora se van a comprar todos los medicamentos en el extranjero, en fabricas y laboratorios de los países del mundo, sin que se tenga que estar subordinados a las exigencias de monopolios; además de que también se iniciò el fortalecimiento de una empresa distribuidora del medicamentos para que lleguen al mas apartado rincón de nuestro país.



Por su parte, el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza afirmó que el Hospital Materno de Texcoco es de los más equipados del país con 18 camas, dos salas de expulsión, dos quirófanos y tecnología de primer nivel para la atención de las mujeres.



’Este centro le dará servicio a la región de Texcoco y hoy más que nunca donde se ha hecho conciencia de cuidar la salud queremos reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno de México para atender estos servicios. En un terreno aledaño haremos un albergue para apoyar a las mujeres previo a dar a luz a los bebés para disminuir la mortalidad materna e infantil’, dijo.





El secretario de Salud del gobierno federal, Jorge Alcocer Varela señalò que el Hospital Materno de Texcoco dará servicio los 365 días del año, contará con un sistema de atención inmediato, una partería profesional en todos los turnos, 18 camas para la atención de 35 mil pacientes, siete especialidades y laborarán 186 trabajadores.



Destacò que fueron invertidos 71 millones de pesos y 67.4 millones de pesos por el Insabi y el gobierno municipal, respectivamente.