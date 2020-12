El gobierno federal ordena cierre de actividades no esenciales en CDMX y Edomex

www.guerrerohabla.com



Pese a los filtros y cierres de calles para disminuir la afluencia de personas que ingresan al centro histórico, en la zona se registran grandes aglomeraciones de personas que principalmente acceden a realizar compras. (FOTO: Cuartoscuro/Mario Jasso)

Ciudad de México. Viernes 18 diciembre 2020.-La Ciudad de México y el Estado de México cerrarán las actividades no esenciales desde este sábado 19 de diciembre hasta el próximo 10 de enero, informó este viernes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Las hospitalizaciones de personas con COVID-19 en el Valle de México mantienen en alerta a las autoridades locales y federales debido a que los ingresos ya superaron los máximos registrados en la pandemia.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell recordó este viernes que la pandemia de coronavirus en México tuvo una primera ola entre marzo y julio, y sostuvo que tal como se preveía, en la temporada de otoño-invierno, se presenta un repunte de la pandemia, que inició en octubre y llegará a marzo de 2021.

Este miércoles el IMSS alertó que las camas ocupadas ya rebasaron los niveles de junio y julio, mientras que el subsecretario López-Gatell reconoció a medios de semana que ’está en manos de los ciudadanos que no colapse el sistema hospitalario’.

Desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud, el IMSS y los gobiernos de los estados se ha emprendido una campaña para que esta Navidad y Año Nuevo no se realicen las grandes reuniones que muchas familias acostumbran, pues los contagios ya mantienen desde hace semanas un repunte que podría agravarse