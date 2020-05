El gobierno llama la atención a Elektra por mantener sus operaciones

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Lunes 04 mayo 2020.-La cadena de tiendas departamentales Elektra forma parte del 6% de empresas que, a pesar de no realizar actividades esenciales, no ha cerrado sus puertas, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).



Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Luisa Alcalde, secretaría del Trabajo, señaló que el número de empresas que, después de la inspección de las autoridades, se niegan a cerrar disminuyó del 13% de la semana pasada a 6%.



Junto a Elektra, Alcalde señaló a la comercializadora de autos Autofin, la empresa textil Campeche o la maquiladora Hyplasa, con más de 100 trabajadores, de la que la secretaria señaló que la dependencia ha recibido varias denuncias.



Alcalde destacó que 26% de las empresas que se niegan a cerrar se encuentran en los municipios con mayor número de contagios.



Del total de empresas que cumplen, Alcalde afirmó que 48% ya estaban cerradas cuando se realizó la inspección, 20% accedieron al cierre, 26% realiza alguna actividad esencial o tiene cerrada parte de sus actividades.



Por actividades, el comercio de productos no esenciales es la que más incumple con el cierre (27% de los casos de empresas que continúan operando), la industria automotriz (27%), la industria textil (11%) o la maderera (6%). El sector de tiendas departamentales supone el 2% de las compañías que continúan operando.



Entre las empresas inspeccionadas y que si cumplen se encuentran Trico Componentes, en Tamaulipas, que fábrica parabrisas y trabaja con 20% de la plantilla, pues ahora reconvirtió su línea de producción para producir equipo médico, como ventiladores. También Alcaldé señaló a la manufacturera Baja Nautical, que está llevando a cabo actividades también relacionadas con equipo médico, en este caso camillas.



La maquiladora Edumex, en Chihuahua, también ha cerrado cuatro de sus cinco plantas y la única abierta produce equipo médico, mientras que la productora de carne y huevo Bachoco, que forma parte de las actividades esenciales, cumple con todas las medidas de seguridad.