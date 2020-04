El gobierno mexicano declara Fase 2 por coronavirus

Ciudad de México. Marzo 24 marzo 2020.-El gobierno mexicano decretó este martes el inicio de la Fase 2 del coronavirus para trazar ’el horizonte’ para los siguientes 30 o 40 días, con el objetivo de que el país tenga una menor transmisión de casos de COVID-19.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que en el país hay transmisión comunitaria como este lunes lo planteó la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual ya es característico de esta nueva etapa del virus.

El funcionario dijo durante la conferencia matutina que con este anuncio el país anticipa dos semanas las medidas masivas, que son las que tienen mayor impacto en el contagio y en muertes por COVID-19, por lo que prevén que haya una menor transmisión.

’Seguiremos teniendo transmisión, la expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro, el éxito en la reducción de la transmisión nos va a llevar a una epidemia más larga, pero esto nos llevará a administrar el riesgo, lo que quiere decir lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender’, destacó.

Hasta ahora, a nivel mundial se han registrado 332,930 casos confirmados de coronavirus con una letalidad de 4.4%; en México hay 367 casos positivos de COVID-19, cuatro muertos, 1,865 negativos y 826 sospechosos.

El subsecretario López-Gatell detalló que el 80% de los casos positivos en el país son importados y 19% asociados a importación.

Como parte de esta nueva fase, se anunciaron las siguientes medidas para todo el país, la mayoría de las cuales ya se han ido implementado por parte de autoridades locales:

• Susana Distancia, mantener un espacio de al menos 1.5 metros entre persona y persona.

• Suspender las clases hasta el próximo 23 de abril.

• Suspender temporalemente eventos y reuniones de 100 personas

• Suspender actividades laborales que involucren la movilización de las personas en todos los sectores de la sociedad.

• Proteger a las personas adultas mayores y otros grupos de riesgo.