El gobierno otorgará créditos a la palabra a mujeres y empresas cumplidas

Ciudad de México. Martes 09 febrero 2021.-n una segunda tanda del programa Créditos a la Palabra, el gobierno federal busca apoyar a mujeres y a empresarios que cumplen con sus obligaciones fiscales, además de la gente que quedó pendiente y se registró en el Censo del Bienestar el año pasado.



A casi un año de que se registró el primer caso de coronavirus y comenzó la jornada nacional de sana distancia, la Secretaría de Economía (SE), a través de la Unidad de Desarrollo Productivo, ha comenzado el registro para la segunda etapa de Créditos a la Palabra, para entregar 60,000 apoyos de 25,000 pesos cada uno.



’Se dividen en tres modalidades: 20,000 apoyos bajo el modelo del año pasado que ya conocemos, con base en el censo del bienestar la Secretaría del Bienestar los selecciona; este año quisimos agregar dos modalidades: empresas cumplidas y mujeres solidarias’, explicó en entrevista Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la SE.



’Las dos modalidades tienen el mismo requisito, solo que con el tema de igualdad entre mujeres y hombres para que las mujeres empresarias tengan una cuota asegurada’, precisó la funcionaria.



La estrategia del gobierno mexicano para brindar ayuda a negocios afectados por la pandemia se ha enfocado en reasignar recursos públicos y transferir dinero de fideicomisos extintos, con el objetivo de no emitir mayor deuda a la aprobada por el Congreso para este año, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



En 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) de México tuvo una contracción de 8.5%, el mayor desplome desde 1932, y se espera que para este año haya una recuperación de 3.5%, de acuerdo con datos de la encuesta de Banco de México (Banxico). Especialistas consideran que debe haber una mayor inversión y mejor relación entre el gobierno y la iniciativa privada para lograr la reactivación económica.



’La inversión mexicana es de las más bajas del mundo, 0.5% del PIB, está a la altura de países africanos como Nigeria, cuando en nuestro entorno invierten 2.5% y los líderes en innovación destinan casi 5% del PIB. Tenemos que ser capaces de impulsar esa visión de que no es un gasto, sino una inversión", dijo en entrevista el año pasado Ignacio de la Vega, decano del EGADE Business School.



¿Cómo acceder a un préstamo de 25,000 pesos?



Un total de 20,000 apoyos se entregarán a las micro empresas familiares que se dieron de alta el año pasado en el Censo del Bienestar de la Secretaría del Bienestar.



En el caso de mujeres solidarias y empresas cumplidas, los interesados deben ingresar al sitio mipymes.economia.gob.mx para llenar el formulario. Es importante que cuando entren a la plataforma los solicitantes tengan a la mano RFC, CURP, constancia de situación fiscal, el formato 32D –opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT)- positivo y un número de cuenta bancaria.



Para las personas físicas será necesario tener cuenta en Banorte. Si no la tienen, con la app PePer de Banorte, en máximo cinco minutos se puede dar de alta una cuenta. Su solicitud es gratuita, el usuario deberá ingresar su CURP y datos generales.



En el caso de las personas morales –empresas-, la cuenta debe estar a nombre de la persona moral, para cuentas empresariales, la SE puede aceptar cuenta de cualquier banco.



Al finalizar el registro, deben firmar con la firma electrónica avanzada (FIEL), porque se está beneficiando a las empresas que han cumplido con sus obligaciones fiscales.



Cuidado con los fraudes



La funcionaria explicó que la Secretaría ha recibido varias denuncias relacionadas con personas que están aprovechándose de esta situación y están cobrando por hacer el trámite.



"Es muy importante decirle al público en general que la SE no cobra para que puedan tener acceso a esta oportunidad. Todo es gratuito. Por favor, denuncien al correo electrónico [email protected] o al teléfono 55 5229 6260 cualquier intento de cobro", dijo.



¿Cuándo se entregarán los apoyos?



Una vez concluido el registro, en aproximadamente una semana los interesados recibirán respuesta de la Secretaría de Economía, y entre 10 y 12 hábiles después tendrán los 25,000 pesos en la cuenta bancaria que registraron.



La idea de este programa es que esté dispersado todo antes de finales de marzo.



¿Cómo hacer los pagos?



Los beneficiarios de créditos a la palabra tendrán tres meses de gracia, es decir, el primero de 33 pagos se hará cuatro meses después de haber recibido los 25,000 pesos.



’Estamos pensando que entre finales de febrero y principios de marzo ya esté todo mundo con el dinero en sus cuentas. Entonces, podrían empezar a pagar en junio o julio su primera mensualidad. Es muy sencillo porque Banorte hace el retiro en automático", explicó Mungaray.



Para el caso de las personas morales que tengan cuenta en otro banco, en la plataforma de mipymes.mx podrán bajar una línea de captura para hacer los pagos.



Si los beneficiarios pueden y quieren hacer aportaciones mayores a los 823 pesos, pueden escribir al correo electrónico o teléfono antes mencionados para hacer la solicitud de pago adicional. No habrá penalización a los que quieran pagar más.



¿Para qué usan el dinero los beneficiarios?



Normalmente tiene que ver con el pago de deuda, o de renta; está asociado al uso de gastos fijos, lo que permite tener un alivio, sobre todo cuando tienen que pagar renta o algún adeudo pendiente.



Expectativa de colocación



Explicó que el lunes 8 de febrero el primer día de registro se recibieron 2,000 solicitudes, alrededor de las 14:00 horas, debido a la alta demanda la SE dejará el sistema abierto hasta que se agoten todos los recursos.



¿Habrá más apoyos o préstamos este año?



La titular explicó que, por ahora se cuenta con alrededor de 1,600 millones de pesos que se transfirieron de manera extraordinaria a la SE.



"Este es uno de varios esfuerzos que en la SE, a través de la Unidad de Desarrollo Productivo, estamos llevando a cabo para poder apoyar a los emprendedores, a las micro y pequeñas empresas en este periodo de pandemia. También estamos facilitando crédito a través de la banca de desarrollo. En próximos días estaremos anunciando los productos que tendremos para restaurantes y tortillerías", dijo.



En lo que tiene que ver con el acceso al crédito, detalló que hay productos que funcionan a través de la banca de desarrollo. Además de otro tipo de acompañamientos, de programas de capacitación en la SE para, por ejemplo, facilitar el acceso de las Mipymes al comercio electrónico, desarrollar herramientas que les permita llevarla un poco mejor en esta crisis sanitaria.