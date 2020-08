El gobierno pagará a televisoras privadas 450 mdp por transmitir clases

www.guerrerohabla.com



El regreso a los salones de clase será hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde, aseguró el secretario de Educación Esteban Moctezuma. (Moisés Pablo/Moisés Pablo)

Ciudad de México. 04 agosto, 2020.-El gobierno federal pagará 15 pesos por cada menor inscrito en el ciclo escolar 2020-2021 a las cuatro televisoras privadas que transmitirán el contenido educativo para los 30 millones de estudiantes de educación básica, es decir alrededor de 450 millones de pesos.



Este lunes, el gobierno federal suscribió el Acuerdo por la Educación entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las empresas Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Multimedios, para la transmisión de contenido educativo a través de seis canales durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, ello debido a que aún no hay condiciones para que los estudiantes regresen a las aulas.



El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, indicó este lunes que con este esquema se dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares.



El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a su vez que a las televisoras no se les pagaría una cuota comercial ni gubernamental, sino una ’tarifa social’.



’Se trata de la cuota mínima, no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es, vamos a decir, se va a bautizar así, tarifa social’, aseguró durante su conferencia matutina de este lunes.



En una nota informativa, el gobierno de la República dio a conocer que se acordó con las televisoras pagar una cuota mínima de inversión a fin de poner al alcance de los 30 millones de niños, niñas, y jóvenes el contenido educativo a través de la pantalla chica.



’Se calculó el costo unitario de 15 pesos (IVA incluido) por cada alumno regular inscrito en el ciclo escolar 2020-2021, quienes serán beneficiarios de los contenidos del programa académico que se implementará por televisión del 24 de agosto al 18 de diciembre de 2020’, explicó el gobierno mexicano.



Esta inversión es para cubrir los gastos de operación y los derivados de utilizar 24 horas del día cada uno de los canales que dichas empresas han puesto a disposición de la autoridad educativa para llevar los contenidos pedagógicos a la mayor cantidad posible de alumnos de cada nivel.



Con el acuerdo de concertación, Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Multimedios se unen a 36 televisoras estatales y a la red del sistema público encabezado por Canal 11, Ingenio TV y Canal 14.



En los hogares en los que no cuentan con televisión se prevé que el contenido educativo sea transmitido por radio o que personal del Conafe llegue con cuadernillos a sus casas.





El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, explicó este lunes que los contenidos educativos que se transmitan por televisión son responsabilidad de la SEP, y estarán diseñados con base en los planes y programas de estudio vigentes, así como en los Libros de Texto Gratuitos, por lo que tendrán validez oficial.



Informó además que conforme las entidades vayan transitando a semáforo verde cuando se dará el regreso a clases de manera presencial, mientras se apoyarán de la televisión para que los estudiantes tomen clases.

Dan contrato ’exprés’ para programas

La SEP pagará hasta 36 millones de pesos a una empresa de outsourcing que trabaja para Grupo Elektra, y una productora privada para elaborar los materiales audiovisuales para el regreso a clases, reporta el diario Reforma.



Este consorcio debe conseguir a 322 profesionales de la pedagogía y la comunicación, en 89 categorías distintas, incluidos guionistas, productores, diseñadores, camarógrafos, asistentes y todo lo necesario para generar estos contenidos.



Este equipo, que trabaja para la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) de la SEP, debe entregar veinte tipos distintos de materiales, que van de cápsulas de tres minutos hasta programas de dos horas.



El contrato es abierto, señala el reporte, por un monto máximo de 36.1 millones de pesos con IVA incluido, y el pago final dependerá del número de programas y cápsulas entregados, los cuales fueron cotizados de manera unitaria.

