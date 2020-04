El golpismo del vendedor de muebles y la desobediencia civil

’Al que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe’:

Refrán popular



En su magnífica obra literaria ’Los Miserables’, Víctor Hugo dibuja un extraordinario retrato de la condición humana. Muestra como el ser humano puede ser capaz de las mejores y peores obras, sin importar su condición económica. La condición de miserable no solo aplica a quien vive en la pobreza económica. La Real Academia Española admite una variable que cae como ’anillo al dedo’ a algunos políticos y empresarios: ser ’ruin o canalla’.



Al miserable se le describe como un ser digno de compasión, sin embargo, la otra acepción de la RAE, se acerca más a la miseria humana que no tiene relación con el status económico, sino con la incapacidad social e individual de ser empático y solidario con el entorno y sus semejantes.



En este contexto, resulta casi inexplicable el arrebato del vendedor de muebles comunicado a través de uno de sus voceros en medio de la emergencia sanitaria. El ’no le hagan caso a López Gatell’ suena a no le hagan caso a López Obrador. Es un llamado a la rebelión, a la desobediencia civil y al incumplimiento del orden en medio de una emergencia sanitaria. ’Es un desacato’, clarifica el Diputado Porfirio Muñoz Ledo.



El Dr. Felipe López Veneroni, me recuerda que en ’política, no hay amigos, sino intereses’. Sin embargo, qué intereses del vendedor de muebles puede haber tocado AMLO para transformarlo en un ente golpista cuando el Presidente le ha cumplido casi todos sus caprichos. El presidente le ha hecho socio del gobierno en rubros diversos: en la banca, en telecomunicaciones, en la entrega y dispersión de apoyos de los programas sociales, en la minería, y ¿entonces?



Desde que Carlos Salinas entregó en 1993 al mueblero la concesión de IMEVISION, su patrimonio empresarial ha crecido de manera exponencial. La mayoría de sus negocios han sido alentados y solapados desde el poder político. Desde aquel entonces, todos los Presidentes han servido al vendedor de Monterrey, quien no se destaca precisamente por la ética en sus negocios. Como señala Denisse Dresser, les ha aplicado a todos, la ’Estrategia Elektra’: venderles apoyo con pagos chiquitos a largo plazo.



Desde el llamado a la desobediencia, se han elaborado varias hipótesis que aquí enumero:



1) El vendedor quiere gestionar su deuda ante el SAT por 35 mil millones de pesos.



2) Quiere presionar a la autoridad sanitaria (Jorge Alcocer y López Gatell) para que no le cierren sus tiendas en la Fase 3, aunque estas no cumplan con el concepto de ’actividad esencial’.



3) Que sea un montaje para tener chivos expiatorios (Alatorre y López Gatell) ante la complicación de la emergencia sanitaria.



4) Que el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pagó la nota para golpear al gobierno federal y esconder las fallas de su gobierno en el combate a la Epidemia. Cabe señalar que Tijuana y Mexicali tienen un número creciente de casos de COVID. Baja California se ubica en tercer lugar de contagios, solo por detrás de la CDMX y del Estado de México.



5) Que sea un distractor elaborado entre ’amigos’ para disminuir los reclamos de otros empresarios quienes se han quejado de la marcada preferencia hacia el regio mueblero.



6) ’Bajarle los humos a López Gatell’ ya que ha despertado las envidias de varios integrantes del gabinete a quienes ha ganado popularidad. No es gratuito que, sin formar parte del Consejo de Salubridad General, el canciller Marcelo Ebrard, esté metido también en el tema de la contingencia, y no solo por los puentes aéreos con China y la repatriación de connacionales.



7) Que el mueblero está presionando para que tomen más en serio a sus alfiles políticos en el gobierno. El berrinche de la Senadora Lily Téllez y la inexistencia de Esteban Moctezuma en plena contingencia.



8) Que las Tandas del Bienestar hayan sido asignadas a Banorte, que preside Carlos Hank González.



9) Que el Banco de Bienestar se amplíe con la participación de las Tiendas y lecherías de Diconsa y Liconsa, así como las unidades médicas del IMSS-Bienestar, reduciendo gradualmente la participación de Banco Azteca en la dispersión de los recursos del gobierno. La idea es que el Banco del Bienestar sea más competitivo que la banca comercial, y por sus características, el principal perjudicado sería Banco Azteca.



10) Que el proyecto gubernamental para el Banco del Bienestar supone operaciones para la captación de remesas a fin de que se cobren menos comisiones. Banco Azteca es el principal operador de dicho servicio, debido a su alianza con la estadunidense Western Union.



En suma, la mayoría de las hipótesis recabadas por este reportero suena efectivamente a que alguno de los ’intereses’ del mueblero ha sido tocado. De ahí, la respuesta de López Obrador quien no ha tomado tan en serio el llamado a la rebelión del mueblero y sus compinches. El Presidente señala que el derecho a la libertad de expresión, debe estar por encima de ’cualquier acto, se trate de exceso o irresponsabilidad’.



El Primer mandatario ha dicho que lo mueven los espíritus de Juárez y de Madero, sin embargo, aseguran los historiadores que uno de los errores fundamentales de Madero, fue confiar a ciegas en quienes se decían sus ’fieles amigos’, y al fin del camino, lo traicionaron. Lo asesinaron.



Aceptar y dejar pasar la actitud belicosa del vendedor de muebles es una invitación abierta al desacato colectivo. Un ejemplo de las consecuencias de la extrema confianza en los ’amigos’ es Francisco I. Madero y una revuelta mayor. Nadie en su sano juicio desea mayores complicaciones en estos tiempos de pandemia, bueno, si hay quien lo desea: el mueblero y sus compinches, y tal vez quien lo ha hecho compadre.